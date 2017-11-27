Мнение: ФИФА сильнее давления, которое на нее оказывается противниками РФ

Информатор WADA Григорий Родченков готов поделиться с ФИФА информацией о приеме допинга российскими футболистами, сообщил его адвокат. Ситуацию в эфире радио Sputnik прокомментировал спортивный журналист Александр Кузмак.

Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков обладает доказательствами того, что десятки российских футболистов, включая игроков национальной сборной, являлись частью "государственной допинг-программы", и готов поделиться информацией с Международной федерацией футбола (ФИФА), заявил адвокат Родченкова Джим Уолден, которого цитирует британское издание Daily Mail.

В июне издание сообщило, что ФИФА проводит расследование о возможных допинг-нарушениях 34 российских футболистов, в том числе участников чемпионата мира-2014. Daily Mail утверждает, что Родченков увез в США информацию, которая может служить свидетельством того, что эти футболисты получали преимущества благодаря "государственной допинг-программе" и сокрытию нарушений.

Тогда же, в июне глава независимой комиссии WADA Ричард Макларен заявил, что, возможно, существовала отдельная система для покрытия положительных допинг-проб в российском футболе и что есть 155 проб российских футболистов, которые кажутся ему подозрительными.

Пресс-служба ФИФА 20 ноября сообщила, что федерация на данный момент не обнаружила нарушений антидопинговых правил российскими футболистами из доклада Ричарда Макларена, при этом расследование продолжается.

Cпортивный журналист радио "Спорт FM" Александр Кузмак в эфире радио Sputnik высказал мнение, что заявление, сделанное от имени Григория Родченкова – это часть политического давления на Россию.

"Это чистой воды политика и никакого отношения к спорту это не имеет. Никто ничего не собирается доказывать – ни Родченков, ни Макларен… Это давление, ничего общего не имеющее с реальным положением вещей", – считает Александр Кузмак.

В то же время он предположил, что инициаторы этой кампании вряд ли добьются своих целей.

"ФИФА – это самая богатая с огромным отрывом спортивная федерация в мире и принимает свои решения самостоятельно. ФИФА уже приняла решение о проведении чемпионата мира в России и отменить его уже практически невозможно, поскольку уже продана половина билетов. Поэтому в этой связи думается, что здесь изменить что-то серьезно вряд ли получится, потому что это будет выглядеть почти "детской вредностью". Исключить сборную России из состава участников нельзя. Можно, конечно, попробовать исключить из состава сборной некоторое число ведущих игроков таким вот иезуитским способом. Но я думаю, что до этого не дойдет. Я смотрю на ситуацию с оптимизмом и верю, что ФИФА окажется сильнее того давления, которое на нее оказывается", – сказал Александр Кузмак.

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