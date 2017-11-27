Аналитик: Литва приняла "закон Магнитского" на всякий случай

Президент Литвы подписала закон, аналогичный "закону Магнитского". Аналитик Михаил Нейжмаков в эфире радио Sputnik отметил, что это не столько реальный инструмент для внешней политики Литвы, сколько информационно-пропагандистский шаг.

Президент Литвы Даля Грибаускайте подписала закон, аналогичный "закону Магнитского", сообщила пресс-служба президентского дворца.

Парламент Литвы принял закон в середине ноября. Документ запрещает въезд в республику иностранцам, связанным с крупномасштабной коррупцией, отмыванием денег или нарушениями прав человека.

"Принимая данный закон, Литва вместе с международным сообществом говорит твердое "нет" отрицанию прав человека, грязным деньгам и уничтожению права. Верховенство закона и уважение к правам человека являются неотъемлемыми составляющими правового государства. Те, кто попирает общепризнанные права человека и свободы, обязан знать, что в демократическом мире они нежелательны", – приводятся в сообщении пресс-службы слова президента Литвы.

Закон вступит в силу в январе 2018 года.

Акт Магнитского был принят в 2012 году в США. Закон устанавливает персональные санкции по отношению к лицам, отвечающим за соблюдение прав человека в РФ. Ранее аналогичный закон, вводящий санкции против иностранных чиновников, вступил в силу также в Канаде и в Эстонии.

Ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков в эфире радио Sputnik выразил мнение, что принятие закона в Литве – это ее желание продемонстрировать лояльность США.

"Как правило, если к политическим кампаниям присоединяются страны гораздо более легкой "весовой категории", чем страна-инициатор, то это, по сути, выражение лояльности этому инициатору. В данном случае, это еще одна фоновая, проходная попытка Литвы в очередной раз подчеркнуть лояльность США даже в таких, в общем-то, не очень значимых вопросах. Поскольку реальных проблем для России закон, принятый Литвой, не создает – понятно, что не так много наших высокопоставленных соотечественников остро нуждается в поездках в Литву. Второй аспект подобных актов – это фоновые основания для торга с государством, против которого они приняты. Возможно, Литва хочет иметь некое пространство для отступления в будущих переговорах с Россией, если США к тому времени будут смотреть на "акт Магнитского" сквозь пальцы. Таким образом, принятие этого закона – это не столько реальный инструмент для внешней политики Литвы, сколько информационно-пропагандистский шаг, чисто символический, который Литве никаких серьезных преференций не принесет. Но Литва его принимает на всякий случай – чтобы был", – сказал Михаил Нейжмаков.

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