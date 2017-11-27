"Ситуация с открытым финалом". Политолог о позиции СЕ по поводу санкций

Совет Европы (СЕ) опасается выхода России из организации и рассматривает вопрос о снятии санкций, введенных в связи с вооруженным конфликтом на Украине, пишет газета Financial Times.
Ягланд отметил, что СЕ не собирается ставить под сомнение свою принципиальную позицию и признавать "аннексию" Крыма. При этом, заметил он, необходимо трезво оценивать полномочия организации, которые заключаются в защите прав человека в любом месте, где живут люди, в том числе в России и Крыму.
Газета также приводит заявление постоянного представителя Украины при Совете Европы Дмитрия Кулебы, который отметил, что если Совет Европы пойдет на нормализацию отношений с РФ, "Украина пересмотрит свои отношения с Советом Европы" и будет считать этот шаг "дискредитирующим" организацию.
Политолог, член экспертного совета Института социально-экономических и политических исследований Алексей Зудин в эфире радио Sputnik назвал заявление главы Совета Европы знаковым.
"Я думаю, что это типичная ситуация с открытым финалом. Сам факт возникновения подобного рода ситуации является знаковым и свидетельствует о сложных и драматических процессах, которые происходят сейчас в Европе. Европа устала от санкционной войны с Россией, санкции все больше воспринимаются как бессмысленные и разрушительные. Я думаю, в числе тех, кто понимает, что без России в ПАСЕ не обойтись, все здравомыслящие политики. Другое дело, что им приходится принимать решения и действовать в условиях не только санкционной войны, но и в условиях масштабной, я бы даже сказал – грандиозной антироссийской кампании в СМИ. Поэтому давление на них оказывается исключительно сильное", – сказал Алексей Зудин.
В целом, по его словам, в Европе сохраняет свою силу антироссийское лобби. Однако, по мнению политолога, все может измениться.
"И уже был прецедент, я имею в виду то, что случилось с предыдущим руководителем ПАСЕ (Педро Аграмунтом), который выступал за позитивный пересмотр отношений с Россией, и вскоре лишился своего поста. И в данном случае ситуация может как повториться, так и приобрести новый поворот. То есть все будет зависеть от того, отражением чего является позиция главы Совета Европы – отражением, в большей степени, чисто ведомственных интересов или эта позиция уже обрела реальную опору в европейском политическом классе", – считает Алексей Зудин.
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