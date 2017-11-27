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"Ситуация с открытым финалом". Политолог о позиции СЕ по поводу санкций

14:1027.11.2017
(обновлено: 14:11 27.11.2017)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкФлаги стран-участниц заседания Совета Европы в Брюсселе. 19 октября 2017Флаги стран-участниц заседания Совета Европы в Брюсселе. 19 октября 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Совет Европы рассматривает вопрос о снятии санкций с России, пишут СМИ. Политолог Алексей Зудин в эфире радио Sputnik отметил, что многие в Европе устали от санкционной войны, и санкции все больше воспринимаются как бессмысленные и разрушительные.

Совет Европы (СЕ) опасается выхода России из организации и рассматривает вопрос о снятии санкций, введенных в связи с вооруженным конфликтом на Украине, пишет газета Financial Times

Флаг ЕС перед зданием штаб-квартиры Совета Европы в Страсбурге, Франция
© Фото : Council of Europe
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Генсек организации Турбьерн Ягланд считает, что членство России в СЕ важно для ее граждан. Кроме того, по его мнению, если Москва покинет организацию, то "это станет негативным событием для Европы". "Мы получим Европу без России. Это стало бы большим шагом назад для Европы", – заявил он.

Ягланд отметил, что СЕ не собирается ставить под сомнение свою принципиальную позицию и признавать "аннексию" Крыма. При этом, заметил он, необходимо трезво оценивать полномочия организации, которые заключаются в защите прав человека в любом месте, где живут люди, в том числе в России и Крыму.

Газета также приводит заявление постоянного представителя Украины при Совете Европы Дмитрия Кулебы, который отметил, что если Совет Европы пойдет на нормализацию отношений с РФ, "Украина пересмотрит свои отношения с Советом Европы" и будет считать этот шаг "дискредитирующим" организацию.

Политолог, член экспертного совета Института социально-экономических и политических исследований Алексей Зудин в эфире радио Sputnik назвал заявление главы Совета Европы знаковым.

"Я думаю, что это типичная ситуация с открытым финалом. Сам факт возникновения подобного рода ситуации является знаковым и свидетельствует о сложных и драматических процессах, которые происходят сейчас в Европе. Европа устала от санкционной войны с Россией, санкции все больше воспринимаются как бессмысленные и разрушительные. Я думаю, в числе тех, кто понимает, что без России в ПАСЕ не обойтись, все здравомыслящие политики. Другое дело, что им приходится принимать решения и действовать в условиях не только санкционной войны, но и в условиях масштабной, я бы даже сказал – грандиозной антироссийской кампании в СМИ. Поэтому давление на них оказывается исключительно сильное", – сказал Алексей Зудин.

В целом, по его словам, в Европе сохраняет свою силу антироссийское лобби. Однако, по мнению политолога, все может измениться.

"И уже был прецедент, я имею в виду то, что случилось с предыдущим руководителем ПАСЕ (Педро Аграмунтом), который выступал за позитивный пересмотр отношений с Россией, и вскоре лишился своего поста. И в данном случае ситуация может как повториться, так и приобрести новый поворот. То есть все будет зависеть от того, отражением чего является позиция главы Совета Европы – отражением, в большей степени, чисто ведомственных интересов или эта позиция уже обрела реальную опору в европейском политическом классе", – считает Алексей Зудин.

Штаб-квартира Совета Европы в Страсбурге, Франция
© AFP 2017 / Frederick Florin
Политолог о взносах России в Совет Европы: платить за то, что лишили слова?
РФ с 2016 года не направляет необходимые для аккредитации своей делегации документы в Парламентскую Ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), так как в 2014-2015 годах российских парламентариев лишили права голоса на сессиях и возможности участвовать в работе уставных органов Ассамблеи из-за позиции по Крыму. Москва неоднократно высказывала предложения по выходу из кризиса, в том числе идею закрепить документально недопустимость введения санкций в отношении национальных делегаций. Пока Ассамблея никаких шагов в этом направлении не предприняла.

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