Военный эксперт предположил, как развивались события на подлодке "Сан-Хуан"

Причиной взрыва на борту пропавшей подлодки "Сан-Хуан" могла быть высокая концентрация водорода, заявили в ВМФ Аргентины. Военный эксперт, капитан 1-го ранга Игорь Курдин в эфире радио Sputnik дал разъяснения по поводу сложившейся ситуации.

Причиной взрыва на борту пропавшей подлодки "Сан-Хуан" могла быть высокая концентрация водорода, заявил официальный представитель ВМС Аргентины Энрике Бальби.

"Учитывая информацию о взрыве, и поскольку на борту нет торпед, и, соответственно, они не могут взорваться, можно строить предположение о том, что взрыв мог произойти из-за скопления водорода", – сказал Бальби на пресс-конференции.

Он добавил, что версий о том, почему мог скопиться водород, пока нет.

Подводная лодка ВМС Аргентины "Сан-Хуан" перестала выходить на связь 15 ноября при переходе из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. В момент последнего сеанса связи экипаж сообщил об аварии. На борту находились 44 человека. Ранее ВМС Аргентины заявили об одиночном взрыве, который может быть связан с исчезновением "Сан-Хуана".

Председатель оргкомитета Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников, капитан 1-го ранга Игорь Курдин в эфире радио Sputnik предположил, что взрыв мог произойти из-за неисправности аккумуляторной батареи.

"При движении подводным ходом в аккумуляторной батарее интенсивно выделяется водород. Для того, чтобы поддерживать его безопасную концентрацию, существуют так называемые печи дожигания. Возможно, при их неисправности, при неисправности приборов контроля концентрация водорода превысила предельные нормы, и тогда от любой искры может произойти взрыв водорода", – сказал Игорь Курдин.

Взрыв спровоцировал поступление воды в отсек, а на подлодке "Сан-Хуан" их всего три, продолжил эксперт.

"Запас плавучести подлодки – не более 8%. Для сравнения: на наших подлодках – около 30%. Это означает, что наши подводные лодки способны всплыть после затопления одного из отсеков и прилегающих цистерн. Иностранные подводные лодки считаются разовым оружием, и поэтому к запасам плавучести у них отношение, мягко говоря, прохладное. Если хоть один отсек на "Сан-Хуане" был затоплен, то она легла на грунт и всплыть самостоятельно не смогла бы. Район ее движения предполагает глубины до 100 метров. Но рядом находится глубокая океанская впадина. И если подлодка провалилась за предельную глубину, то ее раздавило", – предположил Игорь Курдин.

Если подлодка затонула не на запредельной глубине, то у экипажа, теоретически, могли быть шансы на спасение, разъяснил эксперт.

"Экипаж может выйти с затонувшей подлодки самостоятельно, но этот выход осуществляется только из первого или из второго отсеков – через верхний рубочный люк или через торпедный аппарат. Поскольку аккумуляторная батарея расположена именно в первом отсеке, то, скорее всего, отсек был затоплен, и все, кто там находился, погибли. Возможен ли был выход из второго отсека, где располагается центральный пост? Теоретически, да. Но поскольку никто не вышел, значит, практически у них не было такой возможности", – заключил Игорь Курдин.

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