Эксперт о победе Богусевич на "Детском Евровидении": нам есть чем гордиться

Занявшая первое место на конкурсе "Детское Евровидение" россиянка Полина Богусевич прокомментировала свою победу. Первый заместитель гендиректора "ЕМГ" Александр Полесицкий в эфире радио Sputnik отметил, что в России всегда были талантливые ребята.

Россиянка Полина Богусевич, занявшая первое место на конкурсе "Детское Евровидение – 2017" в Грузии, прокомментировала свою победу.

"Мне нечего сказать, но мы это сделали!", – написала 14-летняя певица на своей странице в "ВКонтакте".

© Фото : European Broadcasting Union / Thomas Hanses Участница "Детского Евровидения-2017" от России Полина Богусевич во время репетиции

Ранее в интервью RT она рассказала, что чувствует себя "как во сне", и призналась, что сильно нервничала и не сразу поняла, что одержала победу.

"Я не поняла сначала, думала, после последнего голосования будет еще какое-то", – сказала певица.

Богусевич выступила с композицией "Крылья" под номером 13. Набрав 188 баллов, россиянка обогнала участника из Грузии Григола Кипшидзе на три балла.

Полина Богусевич из Москвы, учится в Академии популярной музыки Игоря Крутого, участвовала в таких проектах, как "Голос. Дети", "Детская Песня года", "Детская Новая волна" и других.

Первый заместитель генерального директора "ЕМГ" (Европейской медиа группы) Александр Полесицкий в эфире радио Sputnik отметил, что России есть чем гордиться.

"Думаю, что победа российской девочки на "Детском Евровидении", прежде всего, свидетельствует о том, что в России никогда не "переводились" талантливые ребята, что уровень российской популярной музыки давно уже вполне себе международный. И при объективном, честном подходе то, что делаем мы, никак не уступает стандартам в этой области, которые существуют в Европе. Но в любом случае каждый раз, когда мы видим любое соревнование, которое очищено от политики и которое основано только на честном определении тех, кто лучше, победа радует и заставляет гордиться тем, что мы умеем делать много хорошего", – сказал Александр Полесицкий.

Он отметил, что, несмотря на все нападки на Россию в последнее время, страна способна двигаться вперед. И победы на подобных конкурсах это доказывают.

"Я абсолютно уверен, что как в целом, так и в области популярной музыки, в области спорта России нужно идти вперед, несмотря ни на что. Конкуренция нужна всегда. Привходящие обстоятельства когда-нибудь исчезнут. Если мы, пусть даже справедливо обидевшись, запремся где-нибудь в углу, мы просто окажемся изолированными и перестанем совершенствоваться и в музыке, и в спорте. Я думаю, мы достаточно сильны, чтобы не обращать внимания на политические обстоятельства", – считает Александр Полесицкий.

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