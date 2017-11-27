Эксперт: на Корейском полуострове не исключен и оптимистичный сценарий

Россия призвала США и КНДР "выдохнуть" и начать переговоры. Ситуацию на Корейском полуострове в эфире радио Sputnik прокомментировал эксперт по проблемам Азиатско-Тихоокеанского региона Владимир Терехов.

Москва призывает Вашингтон и Пхеньян остановиться, "выдохнуть" и перейти к переговорам, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.

"Альтернативы диалогу и переговорам не существует. Но для того, чтобы начать этот диалог нужно, прежде всего, остановиться, выдохнуть, как говорят", – сказал Моргулов на сессии клуба "Валдай" в Сеуле.

По его мнению, передышка в отношениях США и КНДР позволит отвести ситуацию от той опасной грани, где она сейчас находится.

"Обоюдное негативное влияние и испытаний (КНДР – ред.), и учений (США и союзников, – ред.) совершенно бесспорно", – добавил замглавы МИД РФ.

"Если демонстрируемая Пхеньяном последние два месяца сдержанность, а с 15 сентября Пхеньян не проводит испытательных пусков, была бы встречена соответствующими ответными шагами со стороны США и их союзников, то тогда можно было перейти к реализации второго этапа нашей (с КНР) дорожной карты, а именно – начать прямые американо-северокорейские переговоры", – сказал дипломат, добавив, что возможной темой переговоров могло бы стать обсуждение принципов мирного существования.

Он отметил, что сегодня существует сценарий апокалиптического развития событий на Корейском полуострове, но Россия рассчитывает, что он не воплотится в жизнь.

Эксперт по проблемам Азиатско-Тихоокеанского региона Владимир Терехов в эфире радио Sputnik отметил, что Вашингтону выгодна напряженность на Корейском полуострове.

"Такие призывы звучат не впервые – не только со стороны России, но и со стороны Китая. Но США нужен определенный уровень напряженности на Корейском полуострове… Северная Корея предлагала сесть за стол переговоров и обсудить весь круг вопросов. Но здесь двусторонняя игра не между КНДР и Вашингтоном, а между Вашингтоном и Пекином. Северная Корея – лишь небольшой регион, где наблюдается противостояние США с Китаем", – сказал Владимир Терехов.

Он добавил, что компромисс, который могут выработать США и Китай, скажется на решении проблем Корейского полуострова.

"После визита Трампа в Китай, видимо, удалось достичь некоего компромисса. Был учрежден спецпосланник Китая по корейской проблеме, судя по всему, усиливается давление на Северную Корею. Недавно были прекращены полеты северокорейской авиакомпании в Пекин. Со стороны Северной Кореи в последние дни не наблюдается острой риторики. Что будет дальше, сказать трудно. Не исключено, что северокорейцы притормозят свою ракетно-ядерную программу. И при оптимистичном сценарии можно ожидать неких встречных шагов США. Думаю, можно ожидать, что призывы российского МИД по корейской проблеме получат отклик", – предположил Владимир Терехов.

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