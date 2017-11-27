Мнение: причина провала ВСУ под Горловкой – не только в утечке информации

В Донецке рассказали, что причиной провала наступления ВСУ в районе Горловки и Фрунзе стала утечка информации из Генштаба Украины. Политолог Александр Асафов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что были и другие причины.

Причиной провала наступления ВСУ в районе Горловки и Фрунзе стала утечка информации из украинского Генштаба, заявил представитель оперативного командования самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

В воскресенье советник Петра Порошенко Юрий Бирюков на своей странице в Facebook рассказал о подробностях неудачной атаки 58-й бригады ВСУ. Действия силовиков, в результате которых трое из них погибли, а двое были ранены, он объяснил инициативой погибшего командира роты, который "насмотрелся репортажей про зачистку двух сел в серой зоне Светлодарской дуги". "Славы захотелось. И поперли. Сам организатор и погиб первым", – заявил он.

По словам представителя ДНР Эдуарда Басурина, срыв наступления ВСУ объясняется утечкой информации, которую допустил лично начальник Генштаба Украины Виктор Муженко. После его совещания с командирами бригад на сайте украинского Минобороны были опубликованы фотографии с этого мероприятия. На них оказались рабочие карты с планами операции, пояснил Басурин.

На основании этих данных разведчики ДНР сумели получить более подробную информацию. "Стали известны районы сосредоточения войск противника, а также направления готовящихся ударов", – рассказал Басурин.

Политолог Александр Асафов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что причиной провала наступления ВСУ в районе Горловки и Фрунзе стала не только информация, полученная разведчиками ДНР с сайта Минобороны Украины.

"На самом деле здесь, конечно, совокупность факторов – не только публикация фотографий на фоне секретных карт. В том числе – и общее шапкозакидательское настроение среди руководства ВСУ. Они черпают информацию из слухов, включая слухи о переброске чуть ли не всех сил ДНР в Луганск – такие слухи муссировались в сети. И, видимо, эти слухи были взяты за основу – особенно на фоне зачистки двух сел на Светлодарской дуге", – отметил Александр Асафов.

У провала ВСУ были, по его словам, и другие причины.

"Позиции под Горловкой и под Светлодарском серьезно отличаются. И поэтому тоже успеха под Горловкой у ВСУ не получилось, особенно с учетом того, что определенную информацию разведчики ДНР получили из тех же карт. Поэтому попытка самоуверенного прорыва ВСУ закончилась тем, чем и должна была закончиться – потерями и поражением… А что касается истории с картами, то она показывает, насколько вообще высшие чины ВСУ "серьезно" относятся к ситуации", – сказал Александр Асафов.

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