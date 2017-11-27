"Круговая порука": эксперт объяснил позицию Совета Европы по санкциям

Генсек Совета Европы допустил отмену антироссийских санкций. Эксперт Дмитрий Офицеров-Бельский в эфире радио Sputnik высказал мнение, что санкции нужны Западу прежде всего для внутренних целей.

Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на слова генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда о членстве России в этой организации, отметив, что выход Москвы из СЕ – это потеря для самого Совета Европы.

Ранее Ягланд заявил, что выход РФ из СЕ стал бы негативным шагом, так как членство России в этой организации необходимо гражданам России. Он также допустил отмену антироссийских санкций в организации. "Было бы действительно очень, очень плохо, если бы Россия вышла… потому что конвенция и суд так важны для граждан России. Это станет негативным событием для Европы, так как мы получим Европу без России. Это стало бы большим шагом назад для Европы", – заявил Ягланд в интервью изданию Financial Times.

"Ягланд: "Выход России из СЕ стал бы шагом назад". Это была бы крупнейшая потеря для СЕ, и не только финансовая. Гораздо большая, чем для России", – написал Пушков на своей странице в Twitter.

В конце июня этого года глава МИД РФ Сергей Лавров уведомил генсека Совета Европы о решении российской стороны – одного из основных плательщиков – приостановить уплату части взноса в бюджет СЕ за 2017 год до восстановления в полном объеме полномочий национальной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. При этом Москва заявила, что продолжит выполнять свои обязательства, взятые ранее по конвенциям Совета.

Этот вопрос необходимо рассматривать в контексте доверия к европейским институтам, такое мнение в эфире радио Sputnik выразил эксперт-международник, доцент НИУ Высшая школа экономики Дмитрий Офицеров-Бельский.

"Выход России был бы худшим вариантом, потому что это означало бы прекращение диалога, пусть и не на самой значимой площадке. Часто эксперты и политики утверждают, что участие России в работе Совета Европы необходимо и для самого СЕ, в том числе с финансовой точки зрения. Но если мы посмотрим на другой аспект проблемы, то выход России будет гораздо более заметным. В Европе идет обсуждение компетенций европейских институтов. И СЕ является организацией, полномочия которой не расширялись десятилетия. Если сейчас случится такой прецедент по выходу, это будет ударом по организации с точки зрения дискуссии о компетенции этого института. При этом мы должны понимать, что выступление Ягланда адресовано в первую очередь политикам внутри ЕС, которые должны теперь беспокоиться о позиции главы СЕ и, возможно, пойти на некоторые уступки в дискуссии о полномочиях организации", – полагает Дмитрий Офицеров-Бельский.

По мнению эксперта, в вопросе санкций европейские страны будут ориентироваться в первую очередь на позицию США.

"Я бы пока всерьез не обсуждал, что это первый шаг к снятию санкций. Основным инициатором санкционного подхода являются США. Для них одна из важных задач – отрыв России от Европы. В США рассматривают санкции как инструмент очень долгосрочного действия. Речь не идет о сверхъестественном ущербе российской экономике. Санкции – это инструмент выработки общей позиции, своеобразная круговая порука для европейских стран. Коллективный Запад очень разобщен. Санкции, прежде всего, являются инструментом поддержания сплоченности стран Запада. Поэтому в ближайшей перспективе не вижу никаких мотивов для западных лидеров всерьез рассуждать о снятии санкций", – считает Дмитрий Офицеров-Бельский.

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