Мнение: Киев "вымогает" у США поставки летального оружия

Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что не видит объяснений затягивания поставок Киеву летального оружия из США. Политолог Сергей Судаков в эфире радио Sputnik высказал мнение, что Киев вряд ли получит от США оружие, которое он хочет.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что не видит оснований для затягивания поставок летального оружия из США на Украину.

Ранее помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл заявил, что США продолжают рассматривать вопрос предоставления Киеву летального оружия.

"Я уверен, что нет сегодня объяснений и оснований, почему наши стратегические партнеры затягивают вопрос военно-технического сотрудничества, в том числе вопросы поставок и производства современного летального оружия… Надеюсь, что это (предоставление Киеву летального оружия, – ред.) состоится", – сказал Турчинов журналистам во время посещения выставки вооружения.

Киев безуспешно добивается у Вашингтона поставок летального оружия на протяжении последних трех лет. Сейчас США оказывают военную помощь Украине, но только в виде обмундирования, оборудования и обучения бойцов Нацгвардии.

Политолог, американист, профессор Академии военных наук Сергей Судаков в эфире радио Sputnik высказал мнение, что пока нет оснований ждать принципиальных изменений в позиции США по поставкам оружия Украине.

"Та сумма, на которую будет поставляться оружие, не предусматривает поставок того летального оружия, получить которое так хочет Киев. А Киев, безусловно, хочет получить системы, способные уничтожать броневую технику, системы залпового огня и так называемые системы тяжелого вооружения. Но это невозможно получить. Дело в том, что то оружие, о котором говорит Киев, не вписывается в обозначенные конгрессом ценовые параметры. Поэтому поставки будут такими же, какие были прежде – это будет поставка того, что не является в классическом понимании этого слова летальным оружием. Турчинов это понимает и поэтому начинает вымогать у США поставки летального оружия", – считает Сергей Судаков.

На прошлой неделе американский сенат вслед за палатой представителей принял и направил на подпись главе государства оборонный бюджет на 2018 год. Общий объем бюджета составляет 692 млрд долларов.

Документ, помимо прочего, предполагает выделение военной помощи Украине в размере 350 млн долларов, половина из этой суммы может быть предоставлена лишь по результатам реформ в военной сфере.

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