Политолог о "четырех союзах" Украины и ЕС: рассчитывать можно на что угодно

Саммит "Восточного партнерства" принял итоговую декларацию. Однако, как сообщил высокопоставленный источник в ЕС, страны – члены сообщества не пришли к консенсусу в вопросе упоминания в декларации саммита перспектив вступления в сообщество Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Молдавии и Украины.на сайте главы государства.
Речь идет об энергетическом и таможенном союзах, а также о едином цифровом рынке и ассоциации с Шенгенской зоной.
"Мы хотим больше Европы в Украине", – констатировал Порошенко.
Он назвал упомянутые четыре направления "верным путем на этом этапе".
Украинский президент в пятницу обсудил с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером интеграцию Украины в цифровой и энергетический рынки ЕС.
Власти Украины постоянно говорят о неизменности курса на европейскую и евроатлантическую интеграцию и рассчитывают, что страна станет членом ЕС.
Еврокомиссар по политике соседства и расширению Евросоюза Йоханнес Хан ранее заявлял, что говорить о членстве Украины в ЕС в ближайшие годы нереалистично – Киев должен сконцентрироваться на реализации соглашения об ассоциации.
Как заявила в пятницу президент Литвы Даля Грибаускайте, Брюссель поддержит европейские амбиции Киева, но Украине еще предстоит пройти "долгий путь" для того, чтобы стать членом Евросоюза.
Президент Центра системного анализа и прогнозирования, политолог Ростислав Ищенко считает планы украинского президента на "четыре союза" с ЕС нереализуемыми.
"Шансы не ограничены, рассчитывать можно, сколько угодно. Но по факту этого не будет. Во-первых, по поводу таможенного союза ЕС уже отказал Украине, еще до саммита. Во-вторых, по поводу Шенгенской зоны Евросоюз уже тоже, по сути, отказал. Потому что все украинские возможности прописаны в решении Евросоюза о предоставлении Украине безвизового режима – там, где прописана, в том числе, и возможность его экстренной приостановки. То есть ни в какую Шенгенскую зону Украина не войдет, даже не все страны ЕС входят в эту зону. Здесь тоже никаких вопросов быть не может", – сказал Ростислав Ищенко в эфире радио Sputnik.
И в плане энергетического союза, по мнению политолога, Украина не слишком интересует Евросоюз.
"Проблема энергетического союза: да, Украина давно в него хочет, и это тот вариант, где теоретически ЕС мог бы пойти навстречу, ведь раньше ей разрешали присоединиться к "третьему энергопакету" и т.д. Но с исчерпанием возможностей украинского транзита газа она становится просто неинтересной в этом вопросе. Так что если Украина хочет что-то подписать, ЕС препятствовать не будет. Но с точки зрения здравого смысла никаких преимуществ Украине, кроме дополнительных обязательств, которые придется выполнять, это не дает", – считает Ростислав Ищенко.
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