Сенатор: призыв "противостоять России" Мэй не спасет

Британский премьер Тереза Мэй причислила РФ к враждебным государствам, за которыми нужно "внимательно следить". Сенатор Игорь Морозов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что Мэй оказалась в непростой ситуации и ищет пути выхода из нее.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй причислила Россию к враждебным государствам, за которыми нужно "внимательно следить". Она сказала об этом перед саммитом "Восточного партнерства" в Брюсселе 24 ноября.

По словам Мэй, Россия "угрожает потенциальному росту восточного региона" и "стремится уничтожить нашу коллективную силу".

Ранее американский конгресс выделил 60 млн долларов для борьбы с "пропагандой и кампанией по дезинформации", которую якобы проводят российские власти.

По словам президента РФ Владимира Путина, скоро всем станет понятно, что от России не исходит угрозы ни прибалтийским, ни восточноевропейским странам, ни государствам западной Европы.

Глава МИД Сергей Лавров ранее заявлял, что в НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо, но пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и военных у российских границ.

Член Комитета Совета Федерации по международным делам Игорь Морозов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что Тереза Мэй сейчас оказалась в непростой ситуации и ищет пути выхода из нее.

"Премьер-министр Великобритании испытывает колоссальное внутрипартийное давление. Она совершила несколько ошибок, ее политика так и не определена на партийном уровне. Даже ее близкое окружение написало письмо в партию, чтобы лишить ее позиции премьера. Поэтому ей нужно быть сегодня в фокусе политического внимания. А как этого достичь, если у тебя нет своей собственной политической линии, ты не выработала линию партии, ты не смогла сориентироваться в тех политических процессах, которые нужно создавать заново в виду Brexit'a? Это самое легкое: Россия – "угроза", вмешательство в выборы, дестабилизация (Россией) отношений в рамках Евросоюза, хотя ее (Британию) это уже вообще не должно интересовать", – сказал Игорь Морозов.

Однако, по его мнению, подобные заявления вряд ли улучшат положение британского премьера.

"Мэй подняла свой медийный индекс узнаваемости только за счет этого (обвинений в адрес России) и продолжает это нагнетать. Но полагаю, что ее это не спасет. Думаю, что тори сделают все возможное, чтобы заменить ее на более профессионального, более сильного управленца, у которого не будет в голове других мыслей кроме Brexit'a и расхождения с Евросоюзом. Ситуация для Великобритании сейчас сложная, и надо заниматься решением этих кардинальных вопросов. Иначе правящая партия просто проиграет следующие выборы", – считает сенатор.

"Восточное партнерство" создали с целью сближения с Европейским союзом шести восточных соседей – Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Молдавии и Украины. Инициатива предусматривает усиление политического взаимодействия, широкую интеграцию бывших советских республик в экономику ЕС и увеличение объемов предоставляемой им финансовой помощи. Участие в программе не предполагает перспективы членства в Евросоюзе.

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.