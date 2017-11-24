Эксперт о взрыве на Синае: на карту поставлено будущее Египта

Число погибших при взрыве в египетской мечети возросло до 184 человек, 120 пострадали, сообщило государственное телевидение Египта. Среди раненых много детей.
Президент Египта созвал экстренное совещание с профильными министрами для оценки ситуации. Во всех провинциях усилены меры безопасности.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования египетским властям.
Боевики регулярно совершают нападения на севере Синая. Власти страны уже более трех лет ведут там антитеррористическую операцию. В последнее время из-за атак экстремистов в регионе погибли и получили ранения сотни сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих.
Эксперт по Ближнему Востоку, преподаватель ВШЭ Григорий Лукьянов в эфире радио Sputnik отметил, что ситуация на севере Синая – это мощнейшая угроза для Египта.
"Синайский полуостров уже несколько лет является полем боя против большого скопления радикальных исламистских группировок, имеющих определенную социальную базу среди местных бедуинских племен, активно вовлеченных в теневую торговлю и контрабанду оружия и наркотиков. Это мощнейшая угроза, с которой власти Египта, особенно после прихода к власти президента Абдель Фаттаха ас-Сиси ведут непримиримую борьбу. От победы над террористами на Синае зависит будущее Египта. Это долгосрочная кампания и, к сожалению, кровопролитная. Египетские полицейские и военные регулярно несут потери в боях с террористами, что говорит нам о серьезности этого конфликта", – отметил Григорий Лукьянов.
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