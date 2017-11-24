Эксперт о взрыве на Синае: на карту поставлено будущее Египта

При взрыве в египетской мечети погибли более 180 человек, еще свыше ста получили ранения. В эфире радио Sputnik эксперт по Ближнему Востоку Григорий Лукьянов рассказал о ситуации в провинции, где произошел теракт.

Число погибших при взрыве в египетской мечети возросло до 184 человек, 120 пострадали, сообщило государственное телевидение Египта. Среди раненых много детей.

Во время пятничной молитвы террористы ворвались в крупнейшую на севере Синая мечеть эр-Роуда неподалеку от города Эль-Ариш. Боевики подорвали там бомбу, а затем открыли огонь по выбегавшим из помещения людям. Силовики оцепили район. Идет розыск нападавших.

Президент Египта созвал экстренное совещание с профильными министрами для оценки ситуации. Во всех провинциях усилены меры безопасности.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования египетским властям.

Как рассказал РИА Новости источник в местной службе безопасности, мечеть, ставшая мишенью террористов, относится к одному из суфийских тарикатов. "Суфийская идеология противоречит взглядам экстремистов", – отметил собеседник агентства.

Боевики регулярно совершают нападения на севере Синая. Власти страны уже более трех лет ведут там антитеррористическую операцию. В последнее время из-за атак экстремистов в регионе погибли и получили ранения сотни сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих.

Эксперт по Ближнему Востоку, преподаватель ВШЭ Григорий Лукьянов в эфире радио Sputnik отметил, что ситуация на севере Синая – это мощнейшая угроза для Египта.

"Синайский полуостров уже несколько лет является полем боя против большого скопления радикальных исламистских группировок, имеющих определенную социальную базу среди местных бедуинских племен, активно вовлеченных в теневую торговлю и контрабанду оружия и наркотиков. Это мощнейшая угроза, с которой власти Египта, особенно после прихода к власти президента Абдель Фаттаха ас-Сиси ведут непримиримую борьбу. От победы над террористами на Синае зависит будущее Египта. Это долгосрочная кампания и, к сожалению, кровопролитная. Египетские полицейские и военные регулярно несут потери в боях с террористами, что говорит нам о серьезности этого конфликта", – отметил Григорий Лукьянов.

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