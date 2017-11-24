Эксперт: "Северный поток-2" не в приоритете ЕС? Потребители так не считают

Еврокомиссия не считает будущий газопровод "Северный поток-2" приоритетным проектом для Евросоюза, заявил еврокомиссар по энергетике и климату Мигель Ариас Каньете на пресс-конференции.
В эфире радио Sputnik директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов отметил, что здесь мнение Еврокомиссии и потребителей газа расходятся.
"Мы понимаем, что для Еврокомиссии этот проект – не самый любимый, поэтому они говорят, что он для них не приоритетен. Вопрос в том, что он приоритетен для потребителей газа. Вот в чем проблема. Получается, что интересы потребителей и интересы Еврокомиссии расходятся. Еврокомиссия считает, что для экономики Евросоюза приоритетно сокращение потребления газа и, например, рост доли возобновляемой энергетики. Но, несмотря на это, в последнее время потребление газа растет. Потому что потребители выбирают именно этот вид топлива. А возобновляемая энергетика остается более дорогой, несмотря на все усилия и старания Еврокомиссии. Думаю, что участники проекта и не ждали, что Еврокомиссия назовет его приоритетным. Главное, чтобы особо не мешали его реализации", – сказал Сергей Правосудов.
Компания Nord Stream 2 AG выступает оператором проекта "Северный поток-2", общая стоимость которого 9,5 млрд евро, единственным акционером Nord Stream 2 AG является "Газпром". Европейские партнеры – Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall – со своей стороны обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 млн евро каждая. "Газпром" предоставит другую половину средств – 4,75 млрд евро.
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