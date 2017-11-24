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Эксперт: западным конкурентам далеко до того, что "вытворяют" наши Су-34

15:2524.11.2017
(обновлено: 15:26 24.11.2017)
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© РИА Новости / Ульяна СоловьеваПерейти в фотобанкПосадка самолета Су-34 во время летно-тактических учений на аэродроме Бутурлиновка Воронежской областиПосадка самолета Су-34 во время летно-тактических учений на аэродроме Бутурлиновка Воронежской области
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
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Авиаконцерн "Сухой" передал ВКС новую партию Су-34. Военный эксперт Дмитрий Дрозденко отметил, что российские Су-34 обладают прекрасными боевыми характеристиками и хорошо проявили себя в операции против террористов в Сирии.

Авиаконцерн "Сухой" передал ВКС России новую партию серийных фронтовых бомбардировщиков Су-34, сообщает пресс-служба компании. 

"Компания "Сухой" передала Министерству обороны России очередную партию фронтовых бомбардировщиков Су-34 в рамках выполнения гособоронзаказа 2017 года", – говорится в сообщении.

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Ранее пресс-служба Западного военного округа сообщала, что в рамках Гособоронзаказа в авиачасти, дислоцированные в Республике Карелия, Ленинградской и Курской областях, поступило шесть многоцелевых сверхманевренных истребителей Су-35С и три Су-30СМ.

Компания отмечает, что государственный контракт с Минобороны России на поставку Су-34 до 2020 года в ВКС России обеспечивает стабильную загрузку предприятия на ближайшие годы и определяет перспективы долгосрочного развития.

Фронтовые бомбардировщики Су-35 уже успешно используются в войсках и демонстрируют высокие эксплуатационные качества, говорится в сообщении.

Эксперт журнала "Арсенал Отечества", военный эксперт Дмитрий Дрозденко в эфире радио Sputnik отметил, что российские Су-34 обладают прекрасными боевыми характеристиками.

"Сейчас полным ходом идет перевооружение наших ВС, и в стороне, конечно, не остаются Воздушно-космические силы, которые получают современную авиационную технику, причем, ускоренными темпами. Передача современных самолетов Су-34 нашим ВКС позволит им более качественно выполнять свои задачи. Су-34 создан на базе самолета Су-27. Это многофункциональный фронтовой бомбардировщик, обладающий прекрасными, сравнимыми с истребителями характеристиками маневренности и вообще прекрасными боевыми характеристиками. Эта машина очень хорошо проявила себя в Сирии, показав все возможности нашей авиации", – сказал Дмитрий Дрозденко.

По его словам, западным конкурентам далеко до наших самолетов.

"Отрадно то, что наша авиационная промышленность оправилась от шока, который был связан с развалом Советского Союза и "лихими девяностыми", и представляет сейчас достойную конкуренцию на мировом рынке вооружений. Ведь наши самолеты отличаются от зарубежных аналогов, прежде всего, понятием сверхманевренности. То есть то, что "вытворяют" наши истребители "Сухого", "МиГа", не идет ни в какое сравнение с тем, что могут наши зарубежные конкуренты", – отметил военный эксперт.

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Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Валентин Бабенко
это радует ! Так спокойнее
15:36
24.11.2017
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