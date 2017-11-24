Аналитик: ситуация с нашими скелетонистами – точная копия "холодной войны"

Международная федерация бобслея и скелетона временно отстранила от соревнований четырех скелетонистов из России. Политический аналитик Владислав Гулевич в эфире радио Sputnik выразил мнение, что российским атлетам искусственно создают препоны.

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) временно отстранила от соревнований четырех скелетонистов из России. Пресс-служба IBSF не стала называть фамилии спортсменов, но сообщила, что они отстранены на основании вердикта дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК).

Ранее МОК объявил о пожизненном отстранении от участия в Олимпийских играх четырех российских скелетонистов: Ольги Потылицыной, Александра Третьякова, Елены Никитиной и Марии Орловой. Результаты спортсменов на Олимпиаде в Сочи аннулированы, Третьяков лишен золотой медали, а Никитина – бронзовой.

Публицист, переводчик, политический аналитик информационно-аналитического еженедельника "Час пик" Владислав Гулевич в эфире радио Sputnik сравнил эту ситуацию с "холодной войной".

"Подобный шаг вписывается в тактику, стратегию мышления "холодной войны". В советское время, когда "холодная война" была в разгаре, Соединенные Штаты и их союзники точно так же пытались вести борьбу с Советским Союзом, советским влиянием, в том числе и в сфере спорта. Ситуация с нашими скелетонистами – это точная копия того, что происходило в годы "холодной войны" между США и СССР. Надеюсь, нашей сборной удастся добиться своих целей, принять участие в Олимпиаде, обойти те препоны, которые им искусственно ставят на пути… Очевидно, что США, пользуясь своим идеологическим, политическим влиянием, пытаются воздействовать и на спортивные события", – считает Владислав Гулевич.

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