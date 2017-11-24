Политолог: Украина "зависла" между Россией и ЕС

Украине предстоит преодолеть "долгий путь" для того, чтобы стать членом Евросоюза, заявила президент Литвы Даля Грибаускайте.
Власти Украины постоянно говорят о неизменности курса на европейскую и евроатлантическую интеграцию и рассчитывают, что страна станет членом ЕС.
Еврокомиссар по политике соседства и расширению Евросоюза Йоханнес Хан ранее заявил, что говорить о членстве Украины в ЕС в ближайшие годы нереалистично – Киев должен сконцентрироваться на реализации соглашения об ассоциации с ЕС.
Пятый саммит "Восточного партнерства" пройдет в пятницу в бельгийской столице. В нем примут участие глава Еврокомиссии, президент Евросовета, глава дипломатии ЕС, а также лидеры стран Евросоюза.
Политолог, профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта в эфире радио Sputnik отметил, что путь Украины в Евросоюз оказался намного сложнее, чем на это рассчитывал Киев.
"Европейский путь Украины оказался сложным в сравнении с наивными представлениями ее первых лиц. Когда Украина решила, что ей с Россией не по пути, мол, Россия – страна не той культуры, не той цивилизации, и украинцы должны пойти в Европу и приобщиться к европейской цивилизации, почему-то были ожидания, что стоит порвать с Россией, и ЕС, НАТО радостно примут Украину в свои ряды. Но все намного сложнее. Потому что сам по себе Евросоюз – это не благотворительная организация. К нынешнему состоянию европейцы шли очень долго. Поэтому от любого кандидата в члены ЕС требуется выполнение достаточно большого количества условий. А Украина чаще всего пытается просто создать видимость быстрого выполнения этих условий", – сказал Юрий Почта.
Кроме того, по его словам, принятие Украины в ЕС создает определенную опасность для него самого. И европейцы это понимают.
"Включение Украины в ЕС – это рискованно для самого Евросоюза, который переживает сейчас не лучшие времена: Brexit, ситуация с Каталонией, есть финансовые проблемы. Поэтому Украина с ее проблемами, с ее Донбассом, с претензиями по поводу Крыма, с коррупцией была бы очень большим бременем. И европейцы очень четко говорят, что в современном состоянии Украина не стоит даже на пороге Европейского союза", – отметил политолог.
По его мнению, Украина сегодня оказывается в "подвешенном состоянии", и виной тому, в том числе, политика самого Киева.
"Порошенко то отказывался ехать на саммит "Восточного партнерства", то соглашался ехать, и это показывает противоречия, колебания. Потому что Украине вроде бы и некуда деваться, но вместе с тем есть целый ряд претензий к тому же Евросоюзу и к соседям. Но получается, что, сказав "а", надо говорить и "б". И противоречивая политика Украины означает, что страна "зависает" – она не до конца порвала с Россией и при этом не имеет ближайшей перспективы вхождения в ЕС. И экономически, и геополитически она оказывается в очень сложном состоянии", – заключил Юрий Почта.
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