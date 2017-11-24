Политолог: Украина "зависла" между Россией и ЕС

Президент Литвы Даля Грибаускайте предрекла Украине "долгий путь" в Евросоюз. Политолог Юрий Почта в эфире радио Sputnik выразил мнение, что и экономически, и геополитически Киев сегодня оказывается в очень сложном положении.

Украине предстоит преодолеть "долгий путь" для того, чтобы стать членом Евросоюза, заявила президент Литвы Даля Грибаускайте.

При этом она отметила, что Брюссель готов поддержать европейские амбиции Киева. "Конечно, если они будут готовы и как только они будут готовы", – сказала Грибаускайте журналистам перед саммитом "Восточного партнерства".

Власти Украины постоянно говорят о неизменности курса на европейскую и евроатлантическую интеграцию и рассчитывают, что страна станет членом ЕС.

Еврокомиссар по политике соседства и расширению Евросоюза Йоханнес Хан ранее заявил, что говорить о членстве Украины в ЕС в ближайшие годы нереалистично – Киев должен сконцентрироваться на реализации соглашения об ассоциации с ЕС.

Пятый саммит "Восточного партнерства" пройдет в пятницу в бельгийской столице. В нем примут участие глава Еврокомиссии, президент Евросовета, глава дипломатии ЕС, а также лидеры стран Евросоюза.

Мероприятие посетит и президент Украины Петр Порошенко. Он рассчитывает, что на саммите определят новые промежуточные цели, которые Киеву нужно достичь на пути членства в ЕС.

Политолог, профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта в эфире радио Sputnik отметил, что путь Украины в Евросоюз оказался намного сложнее, чем на это рассчитывал Киев.

"Европейский путь Украины оказался сложным в сравнении с наивными представлениями ее первых лиц. Когда Украина решила, что ей с Россией не по пути, мол, Россия – страна не той культуры, не той цивилизации, и украинцы должны пойти в Европу и приобщиться к европейской цивилизации, почему-то были ожидания, что стоит порвать с Россией, и ЕС, НАТО радостно примут Украину в свои ряды. Но все намного сложнее. Потому что сам по себе Евросоюз – это не благотворительная организация. К нынешнему состоянию европейцы шли очень долго. Поэтому от любого кандидата в члены ЕС требуется выполнение достаточно большого количества условий. А Украина чаще всего пытается просто создать видимость быстрого выполнения этих условий", – сказал Юрий Почта.

Кроме того, по его словам, принятие Украины в ЕС создает определенную опасность для него самого. И европейцы это понимают.

"Включение Украины в ЕС – это рискованно для самого Евросоюза, который переживает сейчас не лучшие времена: Brexit, ситуация с Каталонией, есть финансовые проблемы. Поэтому Украина с ее проблемами, с ее Донбассом, с претензиями по поводу Крыма, с коррупцией была бы очень большим бременем. И европейцы очень четко говорят, что в современном состоянии Украина не стоит даже на пороге Европейского союза", – отметил политолог.

По его мнению, Украина сегодня оказывается в "подвешенном состоянии", и виной тому, в том числе, политика самого Киева.

"Порошенко то отказывался ехать на саммит "Восточного партнерства", то соглашался ехать, и это показывает противоречия, колебания. Потому что Украине вроде бы и некуда деваться, но вместе с тем есть целый ряд претензий к тому же Евросоюзу и к соседям. Но получается, что, сказав "а", надо говорить и "б". И противоречивая политика Украины означает, что страна "зависает" – она не до конца порвала с Россией и при этом не имеет ближайшей перспективы вхождения в ЕС. И экономически, и геополитически она оказывается в очень сложном состоянии", – заключил Юрий Почта.

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