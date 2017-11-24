Член ОП Крыма: иностранцы откажутся приезжать к нам из-за Киева? Сомневаюсь

Более тысячи иностранцам запретили въезд на Украину за посещение Крыма. Политолог, член ОП Крыма Денис Батурин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что подобное давление не отобьет желание иностранцев посетить полуостров.

Более 1,3 тысячи иностранцам запрещен въезд на Украину из-за посещения ими Крыма, среди них – почти сотня деятелей культуры, сообщила пресс-служба украинской погранслужбы.

"С начала года уже составлено более 2 тысяч админпротоколов за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезд из нее. Кроме того, принято более 1,3 тысячи решений о запрете въезда в Украину иностранным гражданам за такие нарушения, в том числе почти сотне артистам и деятелям культуры", – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Погранслужба отмечает, что в Крым граждане могут ездить только через украинские пункты пропуска.

Политолог, член Общественной палаты Республики Крым Денис Батурин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что подобное давление не отобьет желание иностранцев посетить полуостров.

"Подобное давление украинской стороны на иностранных граждан, конечно, может повлиять на поведение тех, кто в перспективе имеет намерение отправиться в Крым по делам бизнеса, по личным делам или общественным, как это делают различные иностранные делегации. Однако, эта ситуация не станет настолько определяющей, чтобы значительное количество гостей отказывались от посещения Крыма. Напомню, как сформулировал свое отношение к подобным заявлениям Киева один из представителей германского политического истеблишмента. Он сказал: "Посещая Крым, мы не нарушили законов своей страны. А законы Украины в этом контексте меня не интересуют". Точка", – сказал Денис Батурин.

В Киеве считают полуостров временно оккупированной территорией и указывают, что туда можно ездить только через украинские пункты пропуска. Москва неоднократно подчеркивала, что регион воссоединился с Россией в полном соответствии с международным правом. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!