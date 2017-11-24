РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Член ОП Крыма: иностранцы откажутся приезжать к нам из-за Киева? Сомневаюсь

12:5224.11.2017
(обновлено: 12:54 24.11.2017)
0862
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкГости Севастополя фотографируются на набережной города в рамках патриотической акции Бесплатное фотоГости Севастополя фотографируются на набережной города в рамках патриотической акции Бесплатное фото
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Более тысячи иностранцам запретили въезд на Украину за посещение Крыма. Политолог, член ОП Крыма Денис Батурин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что подобное давление не отобьет желание иностранцев посетить полуостров.

Более 1,3 тысячи иностранцам запрещен въезд на Украину из-за посещения ими Крыма, среди них – почти сотня деятелей культуры, сообщила пресс-служба украинской погранслужбы.

Солист немецкой группы Scooter Эйч Пи Бакстер выступает на музыкальном фестивале Кубана в Краснодарском крае
© РИА Новости / Евгений Резник
Перейти в фотобанк
Ганжара: Киев будет захлебываться в "крымской" истерии, ни на что не влияя
"С начала года уже составлено более 2 тысяч админпротоколов за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезд из нее. Кроме того, принято более 1,3 тысячи решений о запрете въезда в Украину иностранным гражданам за такие нарушения, в том числе почти сотне артистам и деятелям культуры", – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Погранслужба отмечает, что в Крым граждане могут ездить только через украинские пункты пропуска.

Политолог, член Общественной палаты Республики Крым Денис Батурин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что подобное давление не отобьет желание иностранцев посетить полуостров.

"Подобное давление украинской стороны на иностранных граждан, конечно, может повлиять на поведение тех, кто в перспективе имеет намерение отправиться в Крым по делам бизнеса, по личным делам или общественным, как это делают различные иностранные делегации. Однако, эта ситуация не станет настолько определяющей, чтобы значительное количество гостей отказывались от посещения Крыма. Напомню, как сформулировал свое отношение к подобным заявлениям Киева один из представителей германского политического истеблишмента. Он сказал: "Посещая Крым, мы не нарушили законов своей страны. А законы Украины в этом контексте меня не интересуют". Точка", – сказал Денис Батурин.

Вид на Ялту со стороны Черного моря
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Мнение: Киев может запрещать что угодно – он живет в виртуальной реальности
В Киеве считают полуостров временно оккупированной территорией и указывают, что туда можно ездить только через украинские пункты пропуска. Москва неоднократно подчеркивала, что регион воссоединился с Россией в полном соответствии с международным правом. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

 

 

Комментировать
Сказано в эфире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена