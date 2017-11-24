Член ОП Крыма: иностранцы откажутся приезжать к нам из-за Киева? Сомневаюсь

Более 1,3 тысячи иностранцам запрещен въезд на Украину из-за посещения ими Крыма, среди них – почти сотня деятелей культуры, сообщила пресс-служба украинской погранслужбы.
Погранслужба отмечает, что в Крым граждане могут ездить только через украинские пункты пропуска.
Политолог, член Общественной палаты Республики Крым Денис Батурин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что подобное давление не отобьет желание иностранцев посетить полуостров.
"Подобное давление украинской стороны на иностранных граждан, конечно, может повлиять на поведение тех, кто в перспективе имеет намерение отправиться в Крым по делам бизнеса, по личным делам или общественным, как это делают различные иностранные делегации. Однако, эта ситуация не станет настолько определяющей, чтобы значительное количество гостей отказывались от посещения Крыма. Напомню, как сформулировал свое отношение к подобным заявлениям Киева один из представителей германского политического истеблишмента. Он сказал: "Посещая Крым, мы не нарушили законов своей страны. А законы Украины в этом контексте меня не интересуют". Точка", – сказал Денис Батурин.
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