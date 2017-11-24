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Политик: от США мы услышим множество ненужных слов по поводу "Миротворца"

11:5924.11.2017
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МИД РФ передал Госдепу ноту из-за деятельности сайта "Миротворец" с требованием отказать ему "в американской прописке". Политик Николай Стариков в эфире радио Sputnik предположил, какой реакции стоит ждать от США.

МИД России передал в Госдеп ноту, касающуюся украинского сайта "Миротворец", рассказала официальный представитель российского ведомства Мария Захарова.

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По ее словам, документ содержит характеристики этого портала и требование отказать ему "в американской прописке", поскольку из-за сайта "пострадал не один журналист". Вашингтон пока не ответил.

Дипломат напомнила, что "Миротворец" публикует персональные данные журналистов, которые освещают события на Украине "вообще не так, как хотелось бы киевскому режиму".

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© РИА Новости / Нина Зотина
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По информации специализированного портала Domaintools, IP-адрес "Миротворца" с октября переместился из Канады в США. В начале ноября, комментируя этот факт по просьбе РИА Новости, представитель Госдепартамента заявил, что Вашингтон полностью поддерживает "принцип свободы печати". Он также отметил, что "журналисты играют важнейшую роль, особенно в странах, где гражданские и политические права уязвимы". От ответа на вопрос, будут ли США блокировать доступ к сайту, собеседник уклонился. 

По мнению лидера "Партии Великое Отечество" Николая Старикова, не стоит ждать, что в вопросе сайта "Миротворец" США пойдут навстречу России.

"Я не вижу ни одной причины, по которой США, их власти пошли бы навстречу Российской Федерации и в той или иной форме оказали бы влияние на сайт "Миротворец" или запретили бы ему базироваться на американском хостинге. Соединенные Штаты даже не хотят оказывать влияние на государство Украина, а если и оказывают это влияние, то уж точно не в сторону прекращения гражданской войны на территории этой страны. Так что, я думаю, будет расплывчатый ответ о свободе слова, о том, что это частная инициатива и еще много каких-то ненужных, бессмысленных и бесполезных слов", – сказал Николай Стариков в эфире радио Sputnik.

А сайт "Миротворец", в свою очередь, продолжит существовать и дальше, считает политик.

"И дай бог, чтобы никто из тех, чьи данные хранятся на этом пресловутом сайте, не пострадал, на него не напали, не лишили жизни. Потому что примеры обратного мы, к сожалению, знаем: достаточно вспомнить гибель украинского писателя и журналиста Олеся Бузины", – отметил Николай Стариков.

"Миротворец" создан по инициативе внештатного советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко. Весной 2016 года ресурс выложил списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию в ДНР и ЛНР. Была обнародована их контактная информация. После этого в адрес некоторых из них стали поступать угрозы. Сайт также размещает данные ополченцев из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и других граждан, которых считает "изменниками родины". 

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Хотя киевская прокуратура возбудила уголовное дело против "Миротворца", Нацбанк Украины недавно даже рекомендовал этот сайт банкам для изучения информации о клиентах. В России доступ к порталу заблокирован по решению суда. В списки ресурса входят многие журналисты и культурные деятели из России.

В апреле 2015 года "Миротворец" разместил на своем сайте имена бывшего депутата от Партии регионов Олега Калашникова и писателя и журналиста Олеся Бузины с точным указанием мест их жительства. Вечером 15 апреля 2015 года неизвестные расстреляли возле собственной квартиры Калашникова, а утром следующего дня у дверей собственного подъезда был убит Олесь Бузина.

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