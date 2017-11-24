Политик: от США мы услышим множество ненужных слов по поводу "Миротворца"

МИД РФ передал Госдепу ноту из-за деятельности сайта "Миротворец" с требованием отказать ему "в американской прописке". Политик Николай Стариков в эфире радио Sputnik предположил, какой реакции стоит ждать от США.

МИД России передал в Госдеп ноту, касающуюся украинского сайта "Миротворец", рассказала официальный представитель российского ведомства Мария Захарова.

По ее словам, документ содержит характеристики этого портала и требование отказать ему "в американской прописке", поскольку из-за сайта "пострадал не один журналист". Вашингтон пока не ответил.

Дипломат напомнила, что "Миротворец" публикует персональные данные журналистов, которые освещают события на Украине "вообще не так, как хотелось бы киевскому режиму".

По информации специализированного портала Domaintools, IP-адрес "Миротворца" с октября переместился из Канады в США. В начале ноября, комментируя этот факт по просьбе РИА Новости, представитель Госдепартамента заявил, что Вашингтон полностью поддерживает "принцип свободы печати". Он также отметил, что "журналисты играют важнейшую роль, особенно в странах, где гражданские и политические права уязвимы". От ответа на вопрос, будут ли США блокировать доступ к сайту, собеседник уклонился.

По мнению лидера "Партии Великое Отечество" Николая Старикова, не стоит ждать, что в вопросе сайта "Миротворец" США пойдут навстречу России.

"Я не вижу ни одной причины, по которой США, их власти пошли бы навстречу Российской Федерации и в той или иной форме оказали бы влияние на сайт "Миротворец" или запретили бы ему базироваться на американском хостинге. Соединенные Штаты даже не хотят оказывать влияние на государство Украина, а если и оказывают это влияние, то уж точно не в сторону прекращения гражданской войны на территории этой страны. Так что, я думаю, будет расплывчатый ответ о свободе слова, о том, что это частная инициатива и еще много каких-то ненужных, бессмысленных и бесполезных слов", – сказал Николай Стариков в эфире радио Sputnik.

А сайт "Миротворец", в свою очередь, продолжит существовать и дальше, считает политик.

"И дай бог, чтобы никто из тех, чьи данные хранятся на этом пресловутом сайте, не пострадал, на него не напали, не лишили жизни. Потому что примеры обратного мы, к сожалению, знаем: достаточно вспомнить гибель украинского писателя и журналиста Олеся Бузины", – отметил Николай Стариков.

"Миротворец" создан по инициативе внештатного советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко. Весной 2016 года ресурс выложил списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию в ДНР и ЛНР. Была обнародована их контактная информация. После этого в адрес некоторых из них стали поступать угрозы. Сайт также размещает данные ополченцев из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и других граждан, которых считает "изменниками родины".

Хотя киевская прокуратура возбудила уголовное дело против "Миротворца", Нацбанк Украины недавно даже рекомендовал этот сайт банкам для изучения информации о клиентах. В России доступ к порталу заблокирован по решению суда. В списки ресурса входят многие журналисты и культурные деятели из России.

В апреле 2015 года "Миротворец" разместил на своем сайте имена бывшего депутата от Партии регионов Олега Калашникова и писателя и журналиста Олеся Бузины с точным указанием мест их жительства. Вечером 15 апреля 2015 года неизвестные расстреляли возле собственной квартиры Калашникова, а утром следующего дня у дверей собственного подъезда был убит Олесь Бузина.

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