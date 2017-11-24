Аналитик: Чехия – не русофобская страна

В Праге осквернили памятник маршалу Коневу. Политический аналитик Станислав Бышок в эфире радио Sputnik отметил, что русофобские проявления отмечаются в Чехии лишь на уровне маргинальных политических групп.

В Праге вандалы осквернили памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу, рассказала журналистам представитель городской полиции Андреа Зоулова.

На четыре стороны постамента неизвестные написали даты: 1956, 1961, 1968 и 2017. В 1956 году советские войска под руководством Конева подавили восстание в Венгрии, в 1961 году, в дни Берлинского кризиса, Конев командовал Группой советских войск в Германии. В 1968 году СССР и еще четыре соцстраны ввели войска в Чехословакию, заставив прекратить политическую либерализацию, получившую название "Пражская весна".

Представитель властей района Прага-6, где расположен памятник, Ондржей Шрамек заверил, что надписи с памятника оперативно устранят.

В районной администрации в последнее время неоднократно призывали скорректировать надпись на памятнике. По их мнению, там должны быть не только указаны заслуги Конева в освобождении Праги от сил вермахта, но и упомянуто о том, что именно возглавляемые маршалом войска подавили венгерское восстание в 1956 году.

Во вторник, 21 ноября, у памятника состоялся митинг. Участники акции призвали власти не портить памятник дополнительными надписями и чтить подвиг воинов Красной Армии, освободивших Чехословакию от нацизма.

Ситуацию в эфире радио Sputnik прокомментировал политический аналитик Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.

"В Чехии двойственное отношение к советскому периоду. С одной стороны, есть люди, которые положительно относятся к периоду сотрудничества между Советским Союзом и Чехословакией, с другой стороны, есть те, кто помнит "пражскую весну". И вот это двойственное отношение проявляется и на современном этапе: на бытовом уровне у чехов нет абсолютно никаких русофобских проявлений, но на уровне маргинальных политических групп есть те, кто пытается устраивать такие абсолютно недопустимые, аморальные действия – осквернение памятников. Ни в какой культуре, ни в какой цивилизации это не принято, это зло, это уголовное и моральное преступление. Думаю, в Чехии не будет подобное продолжаться – все-таки Чехия не русофобская страна. Вся эта история не характерна для Чехии. В некоторых других странах Восточной Европы памятники советским воинам осквернялись – например, в Польше. В Чехии – это, скорее, исключение из правил", – сказал Станислав Бышок.

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