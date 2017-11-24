Политолог о задержании диверсантов в ДНР: Киев воспользовался ситуацией

В ДНР сообщили о задержании более десяти украинских диверсантов. В эфире радио Sputnik политолог Семен Уралов рассказал, почему, по его мнению, украинские спецслужбы заметно активизировали свою деятельность.

Министерство госбезопасности самопровозглашенной Донецкой народной республики (МГБ ДНР) заявило о задержании более десяти человек по подозрению в сотрудничестве со спецслужбами Украины.

Операция проводилась совместно со спецслужбами ЛНР.

"В результате проведенных совместных мероприятий задержаны более десяти человек, которые подозреваются в сотрудничестве с украинскими спецслужбами", — сказали РИА Новости в МГБ ДНР.

Ранее в МГБ ДНР сообщали о ликвидации диверсантов, действовавших под контролем спецназа военной разведки Украины. Они планировали совершить диверсии и теракты на территории республик.

В эфире радио Sputnik политолог, шеф-редактор проекта "СОНАР-2050" Семен Уралов рассказал, почему, по его мнению, украинские спецслужбы заметно активизировали свою деятельность.

"Спецслужбы активно работают друг против друга на Донбассе. И конечно, Киев не мог не воспользоваться кризисом, который начался внутри власти в ЛНР. В такие моменты деятельность диверсионных групп, разведдеятельность только усиливается. Киев стал проводить еще более жесткую террористическую деятельность. К сожалению, спецслужбы непризнанных республик редко проводят совместные операции. Но нынешняя операция по задержанию диверсантов показала, что государственность хотя и чуть-чуть, но укрепляется", — сказал Семен Уралов.

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