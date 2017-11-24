Военный эксперт: противоракеты новой системы А-235 "прикроют все объекты"

Министерство обороны России обнародовало видео испытания новой модернизированной ракеты системы ПРО. Военный эксперт Алексей Леонков в эфире радио Sputnik отметил, что подобного рода ракеты можно разместить в любой точке России.

Министерство обороны России обнародовало видео испытания новой модернизированной ракеты системы ПРО. Кадры опубликовали на канале ведомства на YouTube.

Испытания прошли на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Пуск произвели войска противовоздушной и противоракетной обороны ВКС. Отмечается, что модернизированная противоракета успешно поразила условную цель.

Система противоракетной обороны состоит на вооружении Воздушно-космических сил. Она защищает Москву от ударов средств воздушно-космического нападения. Также среди ее задач — помощь системам предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства.

Сейчас за оборону столицы отвечает система противоракетной обороны А-135. Ее разработка началась в 1971 году, а первые пуски прошли в 1979 году. А-135 состоит из радиолокационной станции "Дон-2Н" в подмосковном Софрино, командно-вычислительного пункта 5К80 в Пушкино и нескольких стрельбовых комплексов, оснащенных противоракетами ближнего перехвата 53Т6.

В 2014 году начались испытания противоракет новой системы А-235.

Еще в январе в ВКС сообщили, что в течение двух-трех лет пройдут испытания новой противоракеты ближнего действия. По словам начальника отделения боевых алгоритмов и программ соединения ПРО полковника Ильдара Тагиева, количество пусков на Сары-Шагане в ближайшие годы увеличится в несколько раз.

Говоря о средствах перехвата, которые сегодня стоят на вооружении, Тагиев отметил, что они не имеют аналогов в мире.

"Достаточно сказать, что скорость ее полета (противоракеты) составляет не менее 3 км/сек, что превышает скорость пули в несколько раз", — добавил он.

Военный эксперт, коммерческий директор журнала "Арсенал Отечества", Алексей Леонков в эфире радио Sputnik отметил, что возможности новой системы значительно расширяются.

"В Сары-Шагане прошел очередной этап испытания новой ракеты, которая вскоре встанет на вооружение противоракетной обороны – это комплекс А-235. Это мобильный комплекс ПРО, который позволяет разместить подобного рода ракеты по всему периметру и в любой точке России, прикрывать не только Центральный экономический район, как это делает сейчас система ПРО А-135, а прикрывать все объекты, все необходимые территории – таковы задачи, стоящие перед данными системами", — сказал Алексей Леонков.

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