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Политолог прокомментировал предложения в парламенте Словакии по Крыму

08:5124.11.2017
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© AP Photo / Petr David JosekФлаги Словакии и Евросоюза перед зданием парламента в БратиславеФлаги Словакии и Евросоюза перед зданием парламента в Братиславе
© AP Photo / Petr David Josek
В словацком парламенте оппозиция предлагает признать Крым частью России, сообщают СМИ. В эфире радио Sputnik политолог Владимир Шаповалов отметил, что в Евросоюзе все большее количество политиков будет переходить на данную позицию.

В Словакии одна из оппозиционных партий и некоторые независимые депутаты парламента выступили за признание законности воссоединения Крыма с Россией, сообщает газета "Известия".

В частности, руководитель пресс-службы "Народной партии — Нашей Словакии" Милан Угрик отметил, что волеизъявление народа Крыма необходимо уважать.

Независимый депутат Петер Марчек также поддержал признание полуострова частью России.

"Для меня это бесспорный вопрос. Верю, что мое мнение разделяет немало словацких граждан. Крым был частью России. Полуостров был передан Киеву Никитой Хрущевым в 1954 году, когда Украина являлась частью СССР. Кроме того, воссоединение в 2014 году произошло по итогам референдума. Москва имеет полное право на это", — подчеркнул депутат.

Он отметил, что намерен поставить этот вопрос на голосование в словацком парламенте.

Как отмечает издание, чтобы поставить вопрос о признании Крыма частью России в Национальном совете Словакии (парламент — Прим.ред.), инициатива должна получить поддержку минимум 15 депутатов. По словам Марчека, заручиться такой поддержкой в парламенте, в котором всего 150 мест, не составит труда. В частности, "Народная партия — Наша Словакия", которая поддерживает данную инициативу, обладает 14-ю местами в парламенте страны.

В эфире радио Sputnik политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов отметил, что в Евросоюзе все большее количество политиков будет переходить на данную позицию.

"Инициатива словацких депутатов в очередной раз свидетельствует о том, что позиции европейского общества неоднородны в отношении Крыма и в отношении санкционного режима. Ситуация меняется, и она меняется в пользу признания Крыма частью России. Я уверен, что постепенно все большее количество политиков в разных странах Евросоюза будет переходить на данную позицию. Правда рано или поздно будет доступна всем. В Словакии достаточно большое количество политиков, общественных деятелей занимают позицию такого рода. Словакия вместе с рядом других стран относится к тем государствам Евросоюза, в которых сильны настроения на отмену санкционного режима", —  сказал Владимир Шаповалов.

Крым стал российским регионом после проведенного на полуострове в 2014 году референдума, на котором свыше 95% жителей высказались за вхождение в состав России. Украинские власти не признают итоги референдума и считают Крым "временно оккупированной территорией". Москва, в свою очередь, многократно отмечала, что жители полуострова проголосовали за воссоединение с Россией в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Российский лидер Владимир Путин заявил, что крымский вопрос "закрыт окончательно".

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