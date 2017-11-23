"Немного опоздали". Эксперт о намерении стран Прибалтики воевать с ИГ*

Латвия, Литва и Эстония намерены включиться в борьбу против ИГ* на Ближнем Востоке, сообщил командующий литовской армией. Эти планы прибалтийских стран в эфире радио Sputnik прокомментировал военный эксперт Борис Рожин.

Латвия, Литва и Эстония намерены бороться с террористической группировкой "Исламское государство"* на Ближнем Востоке. Об этом сообщил командующий вооруженными силами Литвы генерал-лейтенант Йонас Витаутас Жукаускас, передает Baltnews.

"Сначала была идея создания общего эскадрона, но теперь планы немного изменились. Так или иначе, будет общее подразделение", – уточнил Жукаускас.

Глава Минобороны Литвы Раймундас Кароблис, в свою очередь, отметил, что к совместному подразделению сил спецопераций присоединятся Литва и Латвия, а Эстония предоставит другие мощности. Отправка войск в Ирак запланирована на начало следующего года.

Планы военных прибалтийских стран в эфире радио Sputnik прокомментировал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

"Сама идея, что Прибалтика будет как-то серьезно воевать с ИГ*, она сама по себе немножко абсурдна, поскольку основные боевые действия против этой террористической группировки в Сирии и Ираке подходят к завершению. То есть, они тут немного опоздали", – полагает Борис Рожин.

По его мнению, планы военных прибалтийских стран по борьбе с терроризмом на Ближнем Востоке имеют прежде всего политическое значение.

"С точки зрения информационной такие заявления призваны показать, что страны Прибалтики являются верными союзниками США и готовы разделить тяготы борьбы с терроризмом. Хотя, если бы они на самом деле хотели что-то сделать… Война против ИГ* ведется уже три года, и им, получается, три года потребовалось, чтобы начать только осознавать возможность своего участия. Как раз к моменту, когда ИГ* уже оказалось "на излете"", – отметил Борис Рожин.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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