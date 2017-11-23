Военный эксперт: происходящее с подлодкой "Сан-Хуан" достаточно тревожно

В районе исчезновения подлодки "Сан-Хуан" прогремел взрыв, сообщили в ВМС Аргентины. Военный эксперт Александр Жилин в эфире радио Sputnik рассказал, что именно, по его мнению, могло привести к взрыву.

В районе исчезновения подлодки "Сан-Хуан" прогремел взрыв, заявил представитель ВМС Аргентины Энрике Балби на пресс-конференции.

"Была получена информация о том, что произошло аномальное, одиночное, короткое, мощное явление неядерного характера, сообразное взрыву", – сообщил Балби.

Субмарина перестала выходить на связь 15 ноября. Она следовала из порта Ушуайя в город Мар-дель-Плата. На борту находились 44 члена экипажа. Запас кислорода на подлодке рассчитан на шесть дней. В момент последнего выхода на связь экипаж субмарины сообщал об аварии.

Поиски подлодки продолжаются. В них участвуют спасатели из Великобритании, Франции, США и ряда других стран. Также к поискам подключатся российские водолазы и гидрографическое судно "Янтарь".

Военный эксперт, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию с подлодкой "Сан-Хуан".

"Все, что происходит с аргентинской подводной лодкой, достаточно тревожно. Скорее всего, причина того, что длительное время не удается выйти на связь с экипажем – технические повреждения. Субмарина старая и вполне можно предположить критические отказы (техники), которые могли в результате послужить причиной взрыва, возможно, максимально обострившего ситуацию… Остается только молиться, чтобы ребята (на подлодке) смогли справиться", – сказал Александр Жилин.

Дизель-электрическая подлодка "Сан-Хуан" произведена в Германии, в состав ВМС Аргентины она вошла в 1985 году. Длина субмарины составляет 66 метров, она развивает скорость до 25 узлов.

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