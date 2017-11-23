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Военный эксперт оценил шансы на обнаружение аргентинской подлодки

17:3323.11.2017
(обновлено: 17:34 23.11.2017)
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© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкПередача океанографического судна Янтарь Военно-морскому флоту РоссииПередача океанографического судна Янтарь Военно-морскому флоту России
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Россия направила на поиски аргентинской подлодки "Сан Хуан" океанографическое исследовательское судно "Янтарь". Военный эксперт Андрей Головатюк в эфире радио Sputnik отметил, что российская техника для проведения таких работ одна из лучших в мире.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу по поручению президента Владимира Путина провел телефонный разговор с аргентинским коллегой, договорившись о направлении специалистов ВМФ России для помощи в поиске пропавшей в Атлантике аргентинской подлодки, говорится в сообщении российского военного ведомства.

Служащие ВВС Аргентины во время поиска пропавшей подлодки Сан-Хуан над Атлантическим океаном у побережья Аргентины. 21 ноября 2017
© AP Photo / Argentine Navy
Военный эксперт: шансы найти подлодку "Сан-Хуан" не очень велики
"По результатам переговоров главой российского военного ведомства принято решение о направлении для оказания помощи в поиске пропавшей в Атлантическом океане аргентинской подводной лодки "Сан Хуан" специалистов 328-го экспедиционного поисково-спасательного отряда ВМФ России", – говорится в сообщении.

Для проведения поисковых работ у побережья Аргентины глава Минобороны поручил в кратчайшие сроки направить самолетом военно-транспортной авиации мобильную группу специалистов 328-го отряда вместе с авиатранспортабельным комплексом телеуправляемого необитаемого подводного аппарата "Пантера Плюс".

"Кроме того, в район проведения поисковой операции перенаправлено океанографическое исследовательское судно "Янтарь" ВМФ России, которое в настоящее время выполняет плановые задачи у западного побережья Африки", – отмечает министерство.

Аргентинская подводная лодка Сан Хуан
© AFP 2017 / Telam/Alejandro Moritz
Мнение: остается единственный способ обнаружить подлодку "Сан-Хуан"
Гидрографическое судно "Янтарь" Минобороны России оборудовано двумя глубоководными аппаратами, позволяющими проводить обследования на глубине до шести километров.

Член президиума Общероссийской организации "Офицеры России", полковник запаса Андрей Головатюк в эфире радио Sputnik отметил, что у российских специалистов есть опыт в проведении подобных поисков. 

"У Российской Федерации есть большой опыт по поиску и обнаружению утонувших подводных лодок. Этот опыт, кстати, дал нам определенные направления развития подводной робототехники, в том числе и для проведения аварийно-спасательных работ. Поэтому, я думаю, если наша страна подключится к этим мероприятиям с учетом той техники, которая у нас была разработана после гибели нашего "Комсомольца", после гибели "Курска" и которая занимает одно из ведущих мест в мире, это поможет", – сказал Андрей Головатюк.

Вместе с тем, он отметил, что прошло значительное время с того момента, как подлодка перестала выходить на связь. И, к сожалению, шансов на спасение экипажа все меньше.

"Если бы наша страна подключилась раньше, то, думаю, уже был бы какой-то результат, и лодка была бы уже обнаружена, велись бы работы по ее подъему. Но, к сожалению, время упущено, прошло уже больше недели, и сейчас, конечно, очень проблематично экипажу, если он еще жив, находиться там, потому что запасы кислорода практически исчерпаны", – отметил военный эксперт.

Подводная лодка "Сан-Хуан" аргентинских ВМС перестала выходить на связь 15 ноября на пути из порта Ушуайя в город Мар-дель-Плата. На борту подлодки находились 44 члена экипажа, она располагала запасом кислорода на шесть дней. Ранее сообщалось, что в момент последнего выхода на связь экипаж субмарины сообщил о возникшей аварии.

Пропавшая подлодка была построена в Германии и включена в состав ВМС Аргентины в 1985 году. Ее длина составляет 66 метров, субмарина развивает скорость до 25 узлов.

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