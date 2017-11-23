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Эксперт: США обосновались в Сирии надолго

17:2123.11.2017
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© AFP 2017 / Delil SouleimanАмериканские военные в СирииАмериканские военные в Сирии
© AFP 2017 / Delil Souleiman
Соединенные Штаты хотят сохранить военное присутствие в Сирии на неопределенный срок, сообщила WP. В эфире радио Sputnik эксперт Семен Багдасаров высказал мнение, что американцы не собираются уходить из страны – слишком много вложили в войну.

США хотят сохранить военное присутствие в Сирии после разгрома террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в России), утверждает газета The Washington Post со ссылкой на источники. 

Американские военные в Сирии
© AFP 2017 / Delil Souleiman
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Как отмечает газета, вывод американского контингента гарантирует "политическое выживание" президента Башара Асада, что, помимо прочего, ознаменует "победу Ирана". В планах США не допустить такого исхода. Они хотят поддержать появление на севере страны новой местной власти, независимой от Дамаска. Также, по словам неназванных чиновников, Вашингтон продолжит поддерживать на севере Сирии арабо-курдские отряды "Сирийских демократических сил".

По мнению собеседников издания, сохранение американского присутствия сможет повлиять на Асада и заставит его пойти на уступки во время женевских переговоров, которые возобновятся в конце ноября. 

Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис сообщил, что США не планируют уходить из Сирии до успеха женевского мирного процесса.  

Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров в эфире радио Sputnik выразил мнение, что американцы обосновались в Сирии надолго.

"Было очевидно, что американцы и не собирались оттуда уходить – они чересчур много вложили в военную инфраструктуру в этом регионе. У них там, как минимум, три базы и несколько десятков других мелких структур – средств радиотехнической разведки и прочего. Они там обосновывались надолго – в так называемой федерации Северной Сирии. Они осуществляют массированные поставки различной военной техники для формирований "Сирийских демократических сил". И по признанию самих курдов, американцы в последнее время им поставили вооружений на сумму до трех миллиардов долларов. Поэтому они не собираются оттуда уходить. И им не надо для этого никаких оснований. Недавно в Госдепе заявили, что рано или поздно свергнут Башара Асада, для этого, мол, у них есть инструменты. Вот один из инструментов – это вооруженные формирования "Сирийских демократических сил". И если будет где-нибудь конфликт, то он станет глобальным. Боюсь, все к этому идет. Американцы не хотят с нами договариваться о каких-то правилах игры", – считает Семен Багдасаров.

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