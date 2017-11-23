Эксперт: США обосновались в Сирии надолго

США хотят сохранить военное присутствие в Сирии после разгрома террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в России), утверждает газета The Washington Post со ссылкой на источники.
По мнению собеседников издания, сохранение американского присутствия сможет повлиять на Асада и заставит его пойти на уступки во время женевских переговоров, которые возобновятся в конце ноября.
Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис сообщил, что США не планируют уходить из Сирии до успеха женевского мирного процесса.
Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров в эфире радио Sputnik выразил мнение, что американцы обосновались в Сирии надолго.
"Было очевидно, что американцы и не собирались оттуда уходить – они чересчур много вложили в военную инфраструктуру в этом регионе. У них там, как минимум, три базы и несколько десятков других мелких структур – средств радиотехнической разведки и прочего. Они там обосновывались надолго – в так называемой федерации Северной Сирии. Они осуществляют массированные поставки различной военной техники для формирований "Сирийских демократических сил". И по признанию самих курдов, американцы в последнее время им поставили вооружений на сумму до трех миллиардов долларов. Поэтому они не собираются оттуда уходить. И им не надо для этого никаких оснований. Недавно в Госдепе заявили, что рано или поздно свергнут Башара Асада, для этого, мол, у них есть инструменты. Вот один из инструментов – это вооруженные формирования "Сирийских демократических сил". И если будет где-нибудь конфликт, то он станет глобальным. Боюсь, все к этому идет. Американцы не хотят с нами договариваться о каких-то правилах игры", – считает Семен Багдасаров.
Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.
А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.