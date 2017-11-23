Эксперт: производить в Крыму суда на подводных крыльях экономически выгодно

В Крыму восстановят производство судов на подводных крыльях. Эксперт Александр Мозговой в эфире радио Sputnik отметил, что этот вид транспорта уже зарекомендовал себя как очень удобный и перспективный.

В Крыму восстановят производство пассажирских судов на подводных крыльях, сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин на своей странице в Facebook.

Соответствующую инициативу концерна "Калашников" поддержала Морская коллегия при правительстве. Производство запустят "на новой технологической основе". Суда свяжут полуостров с портами Кубани.

Ранее Рогозин анонсировал, что "Калашников" готов выступить оператором этой системы сообщения.

В июне глава Минтранса Максим Соколов заявил, что рыбинский завод "Вымпел" возобновил строительство судов на подводных крыльях типа "Комета". Сообщалось, что их покупкой заинтересовались Греция и Хорватия. Стоимость одной "Кометы 120 М" превышает 6 млн евро, она рассчитана на перевозку 120 пассажиров.

Независимый военно-морской эксперт Александр Мозговой в эфире радио Sputnik отметил, что в свое время этот скоростной вид транспорта был развит на Черном море.

"В Крыму есть специализированное предприятие для производства скоростных судов и кораблей на подводных крыльях и на воздушной подушке – это феодосийский судостроительный завод "Море". В советские времена там выпускалась богатая номенклатура таких судов военного и гражданского назначения. Сейчас "ЦКБ по СПК" в Нижнем Новгороде возобновило проектирование таких судов на подводных крыльях. Буквально на днях в Севастополь из рыбинского завода "Вымпел" прибыло первое судно типа "Комета" – "Комета 120 М" для морских путешествий. Восстановить производство в Крыму экономически выгодно. Когда-то этот вид транспорта на Черном море был чрезвычайно развит. Они "бегают" и сейчас, но их очень мало и они изношены. А это очень удобный, перспективный, скоростной вид транспорта. Можно сесть на катер в Сочи, добраться до Анапы, оттуда до Севастополя – это очень удобно и главное быстро. К тому же, это экономичный вид транспорта", – рассказал Александр Мозговой.

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