Украинский эксперт рассказал, почему военным ВСУ разрешили носить бороды

На Украине утвердили новые правила ношения военной формы, среди прочего военнослужащим разрешили носить усы и бороды. Украинский политобозреватель Владимир Скачко в эфире радио Sputnik выразил мнение, что подобные нововведения неслучайны.

Министр обороны Украины Степан Полторак утвердил новые правила ношения военной формы одежды и знаков различия вооруженных сил; среди прочего указано, что военные могут носить усы и бороды, если они не мешают выполнению боевых задач, говорится в приказе Минобороны.

"Всем категориям военнослужащих во время боевых и учебно-боевых задач разрешается ношение бороды и усов при условии, что они отвечают требованиям гигиены и не мешают использованию средств индивидуальной защиты и ношению снаряжения", – говорится в приказе оборонного ведомства Украины от 20 ноября.

В документе также говорится, как военнослужащим носить головные уборы, одежду и обувь. При этом, согласно приказу, ношение парадной (парадно-выходной) и повседневной формы одежды старого образца и знаков различия к ней разрешается до 1 января 2019 года.

Приказ еще не вступил в силу, это произойдет в день его официального опубликования.

Украинский политический обозреватель, журналист Владимир Скачко в эфире радио Sputnik увязал появление этого приказа с ситуацией со снабжением армии.

"Кроме того, что над этим можно посмеяться, потому что известно, что "как ни садитесь, все в музыканты не годитесь", здесь можно обнаружить и некие криминальные моменты. Почему вдруг разрешили солдатам, находящимся на государственной службе, а, следовательно, на полном государственном обеспечении, "не мыться, не бриться, носить бороды и не стирать подштанники"? Да потому что генералы, отвечающие за снабжение армии, все пускают в свободную продажу", – сказал Владимир Скачко.

При этом, по его словам, это касается не только снаряжений, закупка которых осуществляется за счет украинского бюджета.

"Если бы вы поездили по Киеву, то за последние три с половиной года обнаружили бы огромное количество "военторгов". Раньше это были маленькие отделы в универмагах, а сейчас это целые, полновесные магазины с огромными складами. При этом они забиты униформой западного образца, иногда даже с шевронами. Это говорит о том, что так называемая гуманитарная помощь для "установления демократии" в Донбассе при помощи бомб, снарядов, "Буков" и "Градов" просто элементарно не доходит до "демократизаторов", а продается и дерибанится, не выходя из Киева", – отметил политобозреватель.

По его мнению, украинские генералы думают в данном случае только о личном обогащении.

"Поэтому что бы они там (в военном руководстве Украины) ни делали, они думают о себе, а не об Украине. А тем более, не о победе в Донбассе, они же прекрасно понимают, что полезут – огребут. Потом побегут и остановятся только в Киеве, но и там их ополченские танки достанут. Понимают ли это наши украинские генералы? Отлично понимают. Они чувствуют это спинным мозгом – как грузин блондинку", – заключил Владимир Скачко.

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