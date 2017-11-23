Политолог прокомментировал идею Сеула о переносе учений на время Олимпиады

Южная Корея намерена перенести военные учения с США из-за Олимпиады в Пхенчхане. Политолог Павел Святенков в эфире радио Sputnik выразил мнение, что миролюбивый жест Сеула – это тоже политика.

Минобороны Южной Кореи планирует перенести совместные с США военные учения, так как они совпадают с зимней Олимпиадой и Параолимпийскими играми в Пхенчхане, сообщают южнокорейские СМИ.

По их данным, министерство обороны планирует провести консультации с вооруженными силами США, чтобы сдвинуть график учений Key Resolve и Foal Eagle, и они не совпали с Олимпиадой. Как заявили журналистам официальные лица из правительства Южной Кореи, военные учения могут стать поводом для очередных "ракетных провокаций" Северной Кореи, а их перенос или отмена – шагом к переговорам.

Сеул и Вашингтон планировали провести ежегодные совместные военные учения в марте 2018 года, при этом зимние Олимпийские игры пройдут в южнокорейском городе Пхенчхан с 9 по 25 февраля, Паралимпиада – с 9 по 18 марта.

Политолог Павел Святенков в эфире радио Sputnik отметил, что миролюбивый жест Сеула – это тоже политика.

"Южная Корея следует древнегреческой традиции, когда на время Олимпийских игр прекращались любые военные конфликты. Думаю, что Сеул может в период Олимпийских игр не проводить учений, потому что длятся Олимпийские игры не долго, и перерыв в военной эскалации, естественно, будет позитивно воспринят во всем мире. В данном случае инициатива отмены учений на время Олимпиады – это тоже политика. Это политический и дипломатический жест, который должен свидетельствовать о миролюбии Южной Кореи. Они захотели сделать этот жест именно сейчас. Ранее они не хотели этого делать, и спортивные соревнования не служили им препятствием. Сейчас, если Северная Корея выступит нарушителем олимпийского перемирия, которое пытается предложить Южная Корея, то и так негативный имидж северокорейского режима на Западе испортится еще больше", – сказал Павел Святенков.

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