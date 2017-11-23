"Помешать России не мытьем, так катаньем". Политолог о планах США в Сирии

США хотят сохранить военное присутствие в Сирии на неопределенный срок, сообщила The Washington Post. Политолог Евгений Бень в эфире радио Sputnik отметил, что США в своей политике уже даже и не пытаются опираться на какие-либо правовые нормы.

США хотят сохранить военное присутствие в Сирии после разгрома террористической группировки "Исламское государство"*, утверждает газета The Washington Post со ссылкой на источники.

Как отмечает газета, вывод американского контингента гарантирует "политическое выживание" президента Башара Асада, что, помимо прочего, ознаменует "победу Ирана". В планах США не допустить такого исхода. Они хотят поддержать появление на севере страны новой местной власти, независимой от Дамаска. Также, по словам неназванных чиновников, Вашингтон продолжит поддерживать на севере Сирии арабо-курдские отряды "Сирийских демократических сил".

По мнению собеседников издания, сохранение американского присутствия сможет повлиять на Асада и заставит его пойти на уступки во время женевских переговоров, которые возобновятся в конце ноября.

Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис сообщил, что США не планируют уходить из Сирии до успеха женевского мирного процесса.

Публикацию The Washington Post в эфире радио Sputnik прокомментировал публицист, политолог, руководитель Московского политологического клуба Евгений Бень.

"Это сообщение свидетельствует о том, что США уже даже и не пытаются опираться ни на какие правовые нормы. До этого власти США утверждали, что они присутствуют в Сирии на том основании, что ООН осуждает ИГ* и других террористов. Этот аргумент не имеет никакой правовой основы: осуждение терроризма и ввод войск на территорию других государств – это совершенно разные вещи. Но когда будет завершен разгром террористов на территории Сирии – а это, судя по всему, уже близко – американцы утратят и этот крайне сомнительный аргумент", – отметил Евгений Бень.

По его мнению, планы США в Сирии прямо связаны с намерением Вашингтона противостоять усилению влияния России в ближневосточном регионе.

"Американцы чувствуют, что теряют сферу влияния на всем Ближнем Востоке, что их попытки вмешательства в Ираке, Ливии, Сирии полностью провалились. Но они пытаются продолжать прежний курс не мытьем, так катаньем – лишь бы помешать российскому влиянию на Ближнем Востоке. Здесь, кстати, нужно подчеркнуть, что в отличие от американского присутствия в Сирии российское военное присутствие в этой стране абсолютно легитимно", – отметил Евгений Бень.

*Террористическая группировка, запрещенная в России.

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