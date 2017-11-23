"Помешать России не мытьем, так катаньем". Политолог о планах США в Сирии

США хотят сохранить военное присутствие в Сирии после разгрома террористической группировки "Исламское государство"*, утверждает газета The Washington Post со ссылкой на источники.
По мнению собеседников издания, сохранение американского присутствия сможет повлиять на Асада и заставит его пойти на уступки во время женевских переговоров, которые возобновятся в конце ноября.
Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис сообщил, что США не планируют уходить из Сирии до успеха женевского мирного процесса.
Публикацию The Washington Post в эфире радио Sputnik прокомментировал публицист, политолог, руководитель Московского политологического клуба Евгений Бень.
"Это сообщение свидетельствует о том, что США уже даже и не пытаются опираться ни на какие правовые нормы. До этого власти США утверждали, что они присутствуют в Сирии на том основании, что ООН осуждает ИГ* и других террористов. Этот аргумент не имеет никакой правовой основы: осуждение терроризма и ввод войск на территорию других государств – это совершенно разные вещи. Но когда будет завершен разгром террористов на территории Сирии – а это, судя по всему, уже близко – американцы утратят и этот крайне сомнительный аргумент", – отметил Евгений Бень.
По его мнению, планы США в Сирии прямо связаны с намерением Вашингтона противостоять усилению влияния России в ближневосточном регионе.
"Американцы чувствуют, что теряют сферу влияния на всем Ближнем Востоке, что их попытки вмешательства в Ираке, Ливии, Сирии полностью провалились. Но они пытаются продолжать прежний курс не мытьем, так катаньем – лишь бы помешать российскому влиянию на Ближнем Востоке. Здесь, кстати, нужно подчеркнуть, что в отличие от американского присутствия в Сирии российское военное присутствие в этой стране абсолютно легитимно", – отметил Евгений Бень.
*Террористическая группировка, запрещенная в России.
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