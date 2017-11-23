Политолог о саммите в Сочи: сформировался новый геополитический центр силы

Подготовка саммита по Сирии в Сочи может войти в учебники дипломатии, пишут СМИ. Эксперт Дмитрий Егорченков в эфире радио Sputnik отметил, что встреча лидеров России, Ирана и Турции создала фундамент для поиска развязок по целому ряду региональных проблем.

Шаги, предпринятые Россией при подготовке трехстороннего российско-турецко-иранского саммита по сирийскому урегулированию в Сочи, достойны того, чтобы их преподавали на факультетах международных отношений, пишет турецкая газета Hurriyet.

Президенты РФ, Ирана и Турции Владимир Путин, Хасан Роухани и Тайип Эрдоган по итогам саммита в Сочи приняли заявление, в котором, в частности, призвали продолжить процесс деэскалации в Сирии, начатый в рамках астанинского процесса, подтвердили продолжение сотрудничества ради окончательного разгрома террористов и поддержали широкий межсирийский диалог.

"Шаги накануне (саммита в) Сочи вполне могут оказаться в будущем объектом изучения на факультетах международных отношений в университетах. Нравится вам это или нет, но Россия изменила игру после того, как начала военную операцию в Сирии при поддержке Ирана в 2015 году. В течение двух лет она стала ключевым игроком, который прямо и легко может говорить со всеми действующими лицами в регионе", – пишет издание.

Статья напоминает о предшествующих саммиту по Сирии в Сочи телефонных переговорах российского лидера с президентами США и Египта, королем Саудовской Аравии, эмиром Катара, премьером Израиля, а также о встрече глав МИД и генштабов ВС России, Турции и Ирана.

В эфире радио Sputnik заместитель директора, координатор ближневосточных исследований Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков отметил, что трехсторонний саммит стал новым геополитическим центром силы.

"Когда события в Сирии в 2011 году только начинались, и даже когда Россия начала антитеррористическую операцию в 2015 году, довольно сложно было представить, что в ноябре 2017 года в России пройдет подобный трехсторонний саммит. Это фактически новый геополитический центр силы. Да, не без сложностей, не без разногласий, но, тем не менее, это новый мощный фактор в регионе Ближнего Востока – тройственный альянс: Россия, Турция и Иран. Этот альянс, как мне кажется, сложился в силу ситуативных причин, от общего понимания, что проблему Сирии необходимо решать, что своими силами Сирия неспособна победить волну терроризма, экстремизма и гражданскую войну", – сказал Дмитрий Егорченков.

По его мнению, этот трехсторонний формат может иметь долгосрочную перспективу.

""Сочинская тройка", назовем ее так, может стать очень хорошей основой не только для дальнейшего налаживания ситуации в Сирии, но и для развития отношения между нашими странами, для развития экономического партнерства, для решения целого ряда других политических проблем. Имеется в виду и иракская ситуация, и курдский вопрос, может быть, и вопрос палестино-израильского урегулирования. Потому что опыт снятия противоречий, поиска общих основ в рамках такого диалога – все это позволяет создать очень мощный фундамент для поиска развязок по целому ряду региональных проблем. Мне кажется, это самый важный итог саммита. Без сомнения сочинский саммит войдет в историю международных отношений, в учебники дипломатии, потому что согласовать все эти довольно разные позиции – России, Турции и Ирана – было довольно непросто. И, как отметил наш президент, самым важным достижением трех сторон стала именно готовность к компромиссам, готовность к их поиску, к поиску решения больших задач, стоящих перед всеми участниками процесса", – отметил политолог.

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