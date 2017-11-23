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Политолог: в отношениях России и Европы "лед тронулся"

12:0623.11.2017
(обновлено: 12:10 23.11.2017)
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкФлаги Германии, России и ЕСФлаги Германии, России и ЕС
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Абсолютное большинство европейцев, согласно опросу "Sputnik.Мнения", хотят нормализации отношений с Россией. Политолог Дмитрий Журавлев в эфире радио Sputnik отметил, что для Европы "российский вопрос" стоит достаточно остро.

По данным очередного опроса в рамках проекта "Sputnik.Мнения", проведенного старейшей во Франции компанией, занимающейся исследованиями общественного мнения, IFop для Sputnik News, абсолютное большинство жителей Великобритании, Германии, Польши и Франции хотят, чтобы отношения между Россией и Евросоюзом улучшились уже в ближайшем будущем.

Участница XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи
© РИА Новости / Максим Блинов
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Аналитик: все больше европейцев оценивают Россию с положительных сторон
За скорейшее налаживание связей с Россией высказались 87% жителей Германии, 79% французов, 85% поляков и 68% британцев.

В Германии и Польше среди сторонников партнерства больше приверженцев левых взглядов, тогда как во Франции эту позицию активней отстаивают избиратели "Правых", социал-либеральной "Вперед, Республика!" и центристского "Демократического движения". В Британии, которая собирается выйти из Евросоюза, наибольшей поддержкой идея восстановления хороших отношений с Россией пользуется у либеральных демократов.

В Великобритании, Германии и Франции за дружбу с Россией чаще высказывались респонденты-мужчины и люди с высшим образованием. Во всех странах идея примирения находила больший отклик у людей старше 65 лет.

Штаб-квартира Европейской комиссии в Брюсселе, Бельгия
© AFP 2017 / Emmanuel Dunand
Политолог: европейцы не понимают, почему Россию рисуют черными красками
Опрос был проведен с 20 по 27 сентября. В нем участвовали 3228 респондентов старше 18 лет. Выборка репрезентирует население по полу, возрасту, географии. Максимальная ошибка в целом по стране составляет 3,1% при доверительной вероятности 95%.

Генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев в эфире радио Sputnik отметил, что на Западе традиционно больше ориентируются на внутреннюю политику, однако вопрос России для европейцев стоит достаточно остро.

"В так называемых развитых странах внутренняя политика всегда доминирует, главная ценность для них – это частная жизнь. Если уровень жизни стабильный, он не падает, это гораздо важнее, чем внешняя политика. Но при этом Россия, из внешнеполитических вопросов, все-таки существеннее других. Российский вопрос, наверное, самый серьезный, по которому у власти и народа в Европе есть разногласия. Последние лет 20 это очень частое явление", – сказал Дмитрий Журавлев.

По его словам, большее стремление простых европейцев, чем их властей, к улучшению отношений с РФ вполне объяснимо.

"Почему население выступает за нормализацию отношений с Россией, например, в Польше, где традиционны антироссийские настроения? Потому что сегодня конфронтация с Россией бьет по людям, очень сильно бьет. В Польше, в Чехии, даже во Франции и Германии, а тем более в Италии. И в данном случае люди выражают даже не столько отношение к России, сколько к собственной жизни: пока были нормальные отношения с Россией, мы жили хорошо, давайте вернем эти отношения. И как бы сильно политическое руководство ни отрывалось от своего избирателя, часть этой элиты все же понимает, что на мнение избирателя надо ориентироваться", – отметил Дмитрий Журавлев.

По его мнению, идет процесс нормализации отношений России и Европы.

"В принципе можно сказать, что лед уже тронулся в наших отношениях. Но нужно иметь в виду, что на той стороне стоит "морозилка" в виде СМИ, других субъектов, которые будут максимально "подмораживать" эти отношения. Они же не могут выйти и сказать: мы вам врали. Поэтому вопрос не в том, тает ли лед, а в том, тает ли он с той скоростью, с которой его пытаются намораживать. Но поскольку скорость таяния будет расти, в какой-то точке эта скорость превысит скорость намораживания", – заключил политолог.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

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