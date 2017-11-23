Политолог: в проигрыше Клинтон теперь виноват Обама? Это уже даже не смешно

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон возложила часть вины за проигрыш на выборах на бывшего президента Барака Обаму. Политолог Алексей Фененко в эфире радио Sputnik выразил мнение, что Клинтон слишком болезненно переживает проигрыш.

Бывший президент США Барак Обама, находясь на посту лидера государства два срока, усложнил Хиллари Клинтон задачу победить на выборах 2016 года. С таким заявлением экс-госсекретарь выступила в эфире Hugh Hewitt Show.

Клинтон увидела "вызов" в успехе Барака Обамы на выборах президента Соединенных Штатов в 2008 и 2012 годах.

"Это правда, что ветер истории дует тебе в лицо, когда ты баллотируешься с целью стать преемником сопартийца, который находился на посту президента два срока. Это не просто кампания, отличающаяся от всего, что происходило в нашей политике. Это вызов. Если ты разделяешь многие из идей (предшественника – ред.), но также предлагаешь изменения, что я, собственно, и пыталась сделать, то донести до людей второй посыл часто бывает затруднительным", – посетовала она.

Хиллари Клинтон проиграла в президентской гонке 2016 года кандидату от Республиканской партии Дональду Трампу. Впоследствии она называла различные причины своего поражения, в том числе "российских хакеров" и экс-директора ФБР Джеймса Коми.

Доцент факультета мировой политики МГУ им. Ломоносова Алексей Фененко в эфире радио Sputnik высказал мнение, что Клинтон никак не может смириться с проигрышем.

"Это уже даже не смешно – такое неумение проигрывать. В течение года после президентских выборов Хиллари Клинтон все еще доказывает американскому обществу, кто выиграл, кто проиграл, и что за этим стоит. Видимо, Клинтоны сильно готовились к президентским выборам, много в них вложили, раз настолько болезненно проигрыш ощущается у них до сих пор. Хотя на самом деле они не замечают того, что это работает против Демократической партии. Что же у них за лидеры, которые год после выборов и за три года до новых не могут успокоиться. Думаю, что Барак Обама ничем не мог ей помешать. Наоборот, поддержка Обамы на выборах давала ей колоссальный результат. Если бы Обама захотел играть против нее, то позиции Клинтон ухудшились бы из-за раскола в Демократической партии", – сказал Алексей Фененко.

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