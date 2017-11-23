Аналитик: все больше европейцев оценивают Россию с положительных сторон

По данным опроса "Sputnik.Мнения", подавляющее большинство жителей Европы выступают за улучшение отношений с РФ. Аналитик Михаил Нейжмаков в эфире радио Sputnik отметил, что взгляды европейцев в данном случае расходятся с мнением политиков.

По данным очередного опроса в рамках проекта "Sputnik.Мнения", проведенного старейшей во Франции компанией, занимающейся исследованиями общественного мнения, IFop для Sputnik News, абсолютное большинство жителей Великобритании, Германии, Польши и Франции хотят, чтобы отношения между Россией и Евросоюзом улучшились уже в ближайшем будущем.

За скорейшее налаживание связей с Россией высказались 87% жителей Германии, 79% французов, 85% поляков и 68% британцев.

В Германии и Польше среди сторонников партнерства больше приверженцев левых взглядов, тогда как во Франции эту позицию активней отстаивают избиратели "Правых", социал-либеральной "Вперед, Республика!" и центристского "Демократического движения". В Британии, которая собирается выйти из Евросоюза, наибольшей поддержкой идея восстановления хороших отношений с Россией пользуется у либеральных демократов.

В Великобритании, Германии и Франции за дружбу с Россией чаще высказывались респонденты-мужчины и люди с высшим образованием. Во всех странах идея примирения находила больший отклик у людей старше 65 лет.

Опрос был проведен с 20 по 27 сентября. В нем участвовали 3228 респондентов старше 18 лет. Выборка репрезентирует население по полу, возрасту, географии. Максимальная ошибка в целом по стране составляет 3,1% при доверительной вероятности 95%.

Ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков в эфире радио Sputnik отметил, что отношение европейцев к России меняется.

"Возможно, убедительное большинство – это более оптимистично, чем многие себе представляли, но динамика чем-то похожа на западные опросы. За последние годы отношение к России в той же Германии действительно изменилось, больше людей стали оценивать Россию с положительных сторон", – сказал Михаил Нейжмаков.

Вместе с тем он обратил внимание, что многие европейские политики продолжают придерживаться жесткой линии в отношении РФ. И это, по мнению аналитика, во многом обусловлено позицией США.

"Навязанный фактор здесь, конечно, присутствует. Мы видим в США достаточно сильное лобби, настроенное на жесткие отношения с Россией, и это, конечно, проецируется на Европу. При всех сложностях, которые появились между США, точнее (президентом США Дональдом) Трампом, и европейскими странами, европейцы все равно ориентированы на элитные группировки в США, у которых "ястребиный" настрой в отношении Москвы. Это, конечно, сказывается. Кроме того, в некоторых странах есть традиционное настороженное отношение элит к России – в той же Британии, Польше. Это давняя политика, и элиты пытаются навязывать такое мнение и своим избирателям. Но очень часто граждане все-таки не зацикливаются на тех представлениях, которые им пытаются навязать. Поэтому мы видим, что есть позитивные оценки России", – отметил Михаил Нейжмаков.

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