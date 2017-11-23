Политолог: дело Керимова во Франции – острие антироссийской кампании

Задержанному во Франции сенатору Сулейману Керимову предъявлены обвинения. В эфире радио Sputnik политолог Максим Жаров высказал мнение, что арест сенатора негативно скажется на российско-французских отношениях.

Задержанному во Франции российскому сенатору, предпринимателю Сулейману Керимову предъявили обвинения в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Об этом сообщил РИА Новости прокурор Ниццы Жан-Мишель Прэтр. Собеседник агентства рассказал, что Керимов не окажется во французской тюрьме, однако бизнесмену необходимо внести залог в пять миллионов евро. Также российский сенатор не сможет покинуть страну.

"Он не будет помещен в тюрьму, но должен выполнить ряд условий. Оставаться на территории департамента Приморские Альпы, несколько раз в неделю приходить в полицию, заплатить залог в пять миллионов евро, сдать паспорт и не вступать в контакт с некоторыми лицами, список которых я вам сообщить не могу", — уточнил Жан-Мишель Прэтр.

Ранее в МИД Франции заявили, что дипломатический иммунитет сенатора не может защитить его от преследования по сути предъявляемых ему обвинений.

В Кремле сообщили, что Керимов отправился за границу с дипломатическим паспортом, и на данный момент ведется активная работа по отстаиванию его интересов. Об активной работе, направленной на освобождение Керимова, заявила и спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко. Ее возмутило, что Керимова "грубо" задержали в аэропорту, несмотря на то, что его не разыскивает Интерпол, и ранее в адрес парламентария никаких претензий не поступало. В действии французских властей Матвиенко увидела возможные признаки "охоты на ведьм".

В эфире радио Sputnik политолог Максим Жаров высказал мнение, что арест сенатора негативно скажется на российско-французских отношениях.

"Думаю, что арест Керимова отрицательно повлияет на российско-французские отношения. Тот факт, как именно Сулейман Керимов был задержан и каким образом ему были предъявлены обвинения, говорят о том, что дело Керимова рассматривается как острие антироссийской кампании, и что будет дальнейшее развитие событий. Думаю, что появятся еще инциденты подобного характера, будет задержан еще какой-нибудь российский бизнесмен. Мы наблюдаем начало дальнейшего ухудшения российско-французских отношений", — сказал Максим Жаров.

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