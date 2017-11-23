Военный эксперт: шансы найти подлодку "Сан-Хуан" не очень велики

Президент США Дональд Трамп распорядился помочь Аргентине найти пропавшую подлодку. В эфире радио Sputnik военный эксперт Константин Сивков отметил, что гидроакустическая аномалия, замеченная в районе пропажи судна, может быть не связана с подлодкой.

Президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился помочь Аргентине в связи с исчезновением подводной лодки аргентинских ВМС.

"Я уже давно распорядился помочь Аргентине с поисково-спасательной миссией в связи с исчезновением их подводной лодки, 45 человек на борту, не так много времени осталось. Да пребудет с ними и с народом Аргентины Господь", — написал американский лидер в своем Twitter.

Ранее сообщалось, что к поискам пропавшей аргентинской подводной лодки подключился самолет ВМС США. Кроме того, на поиски направлены автономные подводные аппараты военно-морских сил США.

В военно-морских силах Аргентины рассказали, что помочь в поиске пропавшей подводной лодки "Сан-Хуан" может гидроакустическая аномалия, замеченная в районе пропажи судна 15 ноября.

По словам представителя ВМС Энрике Бальби, на место, где засекли шум, отправили суда ВМС.

Член-корреспондент РАРАН, доктор военных наук Константин Сивков в эфире радио Sputnik отметил, что гидроакустическая аномалия, замеченная в районе пропажи судна, может быть не связана с подлодкой.

"Не факт, что это подводная лодка. Это может быть какой-то затонувший корабль, который давно лежит на грунте. Все, что угодно может быть. Шансы найти подлодку зависят от того, как будет идти поиск, насколько точно определено последнее местоположение, как далеко подлодка смогла уйти с момента последнего сигнала с нее. Там много факторов. Но, судя по тому, что ее ищут больше недели, шансы найти не очень велики. У нее иссякли все ресурсы для подводного плавания, поэтому речи о спасении экипажа не идет", — сказал Константин Сивков.

Подводная лодка "Сан-Хуан" аргентинских ВМС перестала выходить на связь 15 ноября на пути из порта Ушуайя в город Мар-дель-Плата. На борту подлодки находились 44 члена экипажа, она располагала запасом кислорода на шесть дней. Ранее сообщалось, что в момент последнего выхода на связь экипаж субмарины сообщил о возникшей аварии.

Пропавшая подлодка была построена в Германии и включена в состав ВМС Аргентины в 1985 году. Ее длина составляет 66 метров, субмарина развивает скорость до 25 узлов.

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