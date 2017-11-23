Мнение: к усилиям РФ, Ирана и Турции может присоединиться Саудовская Аравия

Владимир Путин, президент Ирана Хасан Рухани и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время совместного заявления для прессы по итогам встречи. 22 ноября 2017

Владимир Путин, президент Ирана Хасан Рухани и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время совместного заявления для прессы по итогам встречи. 22 ноября 2017

Сирийская оппозиция оценила заявление России, Ирана и Турции по сирийскому урегулированию. Политолог Станислав Тарасов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что к процессу могут присоединиться новые участники.

Президент России Владимир Путин, лидер Ирана Хасан Роухани и турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган провели трехсторонние переговоры в Сочи по вопросу урегулирования сирийского ситуации конфликта.

По итогам встречи лидеры трех государств согласовали и приняли совместное заявление по Сирии. В документе, в частности, лидеры призвали продолжить процесс деэскалации в Сирии, подтвердили продолжение сотрудничества в борьбе с террористами и поддержали широкий межсирийский диалог.

Как заявил РИА Новости глава "московской платформы" сирийской оппозиции Кадри Джамиль, совместное заявление президентов России, Ирана и Турции заложило практическую основу для начала политического процесса в Сирии. По его словам, это "очень важная встреча и очень важное решение, потому что для нас это означает, что положена основа для практического начала политического процесса" в арабской республике. Он также выразил мнение, что совместное заявление лидеров трех государств даст новый импульс женевскому процессу.

Как отметил в эфире радио Sputnik политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов, к усилиям России, Ирана и Турции может присоединиться Саудовская Аравия.

"Сделан серьезный шаг в сторону политического урегулирования сирийского кризиса. Да, сирийская оппозиция, в основном та, которая участвовала в астанинском переговорном процессе, и которая будет участвовать в женевском процессе, заявление России, Ирана и Турции поддержала. Но там есть группировки, поддерживаемые Саудовской Аравией, Катаром. Они тоже должны действовать в этом направлении. В Эр-Рияде в ближайшие дни должно состояться собрание оппозиционных группировок. Саудовская Аравия тоже будет действовать в сторону политического урегулирования сирийского кризиса. Процесс только начался, он долгий, и там может быть всякое. Сейчас главное – очень грамотно провести процесс, поэтапно. Но главное уже сделано", — сказал Станислав Тарасов.

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