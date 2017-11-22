Военный эксперт: китайские БМП-амфибии – весьма специфические машины

Китайские военные показали БМП VN18 – самую быструю боевую амфибию. Видеоролик опубликовал телеканал CGTN.
Китайские военные эксплуатируют ее с 2006 года.
Как отметил в эфире радио Sputnik член Экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии, военный эксперт Виктор Мураховский, у китайского проекта очень ограничена сфера применения.
"Этот китайский проект создавался для высадки десанта в возможной в перспективе военной операции в Тайване, который Китай не признает отдельным государством. Такого рода машины весьма специфические: они имеют очень слабое бронирование, и за счет использования водометного двигателя рассчитаны при выходе практически на глиссирование. Применение таких машин – например, в сухопутной войне – весьма проблематично. У них очень специфическая и узкая ниша – это высадка десанта на побережье, обеспечение захвата плацдарма, на который затем с десантных кораблей будет выгружаться тяжелая бронетехника. Проекты таких скоростных машин существовали, например, в Советском Союзе – был проект подвижного десантного морского средства на подводных крыльях, которое могло перевозить танк. Другие страны не реализуют такие проекты, думаю, из-за дороговизны и очень узкой ниши для применения", – сказал Виктор Мураховский.
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