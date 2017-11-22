Военный эксперт: китайские БМП-амфибии – весьма специфические машины

Китай не только копирует, но и рекламирует российское оружие

Китай не только копирует, но и рекламирует российское оружие

Китайские военные рассказали о "самой быстрой" БМП-амфибии. Как отметил в эфире радио Sputnik военный эксперт Виктор Мураховский, у китайского проекта очень ограничена сфера применения.

Китайские военные показали БМП VN18 – самую быструю боевую амфибию. Видеоролик опубликовал телеканал CGTN.

Создатели военной техники из китайской корпорации Norinco отмечают, что их машина способна развивать максимальную скорость до 65 километров в час на суше, а по воде – до 30 километров в час, что и делает VN18 самой быстрой военной амфибией. Весит БМП, мощность двигателя которой составляет 1600 лошадиных сил, более 26 тонн. Как заявляют сами создатели, VN18 является "самой мощной" военной техникой в своем классе.

Китайские военные эксплуатируют ее с 2006 года.

Как отметил в эфире радио Sputnik член Экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии, военный эксперт Виктор Мураховский, у китайского проекта очень ограничена сфера применения.

"Этот китайский проект создавался для высадки десанта в возможной в перспективе военной операции в Тайване, который Китай не признает отдельным государством. Такого рода машины весьма специфические: они имеют очень слабое бронирование, и за счет использования водометного двигателя рассчитаны при выходе практически на глиссирование. Применение таких машин – например, в сухопутной войне – весьма проблематично. У них очень специфическая и узкая ниша – это высадка десанта на побережье, обеспечение захвата плацдарма, на который затем с десантных кораблей будет выгружаться тяжелая бронетехника. Проекты таких скоростных машин существовали, например, в Советском Союзе – был проект подвижного десантного морского средства на подводных крыльях, которое могло перевозить танк. Другие страны не реализуют такие проекты, думаю, из-за дороговизны и очень узкой ниши для применения", – сказал Виктор Мураховский.

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