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Сенатор о законе о СМИ-иноагентах: надеюсь, американцы извлекут урок

17:3122.11.2017
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкЗаседание Совета Федерации РФ. 22 ноября 2017Заседание Совета Федерации РФ. 22 ноября 2017
© РИА Новости / Илья Питалев
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Совет Федерации одобрил закон о СМИ-иностранных агентах. Сенатор Владимир Джабаров в эфире радио Sputnik отметил, что это зеркальные меры в ответ на действия американских властей в отношении российских СМИ.

Совет Федерации РФ будет не менее года мониторить действие закона о СМИ-иноагентах, сообщила журналистам спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

Журналисты за работой
© Depositphotos / macor
Мнение: США в вопросе СМИ хотят все "свалить с больной головы на здоровую"
"Мы внимательно будем следить за правоприменительной практикой этого закона, проводить мониторинг не меньше года", – сказала Матвиенко.

В среду, 22 ноября Совет Федерации одобрил поправки в закон  "Об информации", которые обязывают иностранные СМИ регистрироваться в качестве иностранных агентов. "За" проголосовали 154 человека, один воздержался, "против" не высказался никто.

Теперь документ поступит на подпись президенту. Согласно тексту закона, иноагентами могут быть признаны СМИ, получающие финансовую помощь от иностранных государств или организаций.

Заседание Совета Федерации РФ. 8 ноября 2017
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Эксперт: закон о СМИ-иноагентах не является ущемлением свободы прессы
Ранее закон о СМИ-иностранных агентах был принят Госдумой в ответ на притеснение российских СМИ в США: в начале ноября американский Минюст предписал телеканалу RT зарегистрироваться иностранным агентом. 

Уведомления Минюста уже получили "Голос Америки", "Радио Свобода", телеканал "Настоящее время" и их региональные проекты.

Первый заместитель председателя Комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров в эфире радио Sputnik отметил, что речь не идет об ограничении свободы слова.

"Это исключено. У нас реальная свобода слова, и с этим трудно поспорить. Мы приняли, по сути, зеркальные меры в ответ на абсолютно незаконные действия американских властей, испугавшихся правды, которая подавалась с каналов RT в Америке. Властям США крайне не нравилось, что аудитория у СМИ была огромная, а точка зрения не совпадала с официальной точкой зрения практически всех американских СМИ. В России зарубежные СМИ занимаются не информированием, а откровенной пропагандой. Эти издания известны, им Минюст уже подготовил предписания на регистрацию в качестве иностранных агентов. Считаю, что этот закон – как предупреждение некоторым странам, чтобы они подумали, прежде чем следовать в фарватере американской русофобской политики. Надеюсь, что американцы извлекут какой-то урок из того, что произошло. И в следующий раз будут поступать более благоразумно", – сказал Владимир Джабаров.

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