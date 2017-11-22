Военный эксперт: "ордам" НАТО у наших границ надо вспомнить об "Искандер-М"

Минобороны РФ подтвердило получение очередного бригадного комплекта оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М", церемония передачи прошла на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.
"На полигоне Капустин Яр состоялась торжественная церемония вручения бригадного комплекта оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер-М" личному составу ракетного соединения Западного военного округа (ЗВО)", – говорится в сообщении департамента информации и массовых коммуникаций МО РФ.
"Личному составу ракетной бригады были переданы несколько десятков пусковых установок, транспортно-заряжающие и командно-штабные машины, техника жизнеобеспечения, регламента и технического обслуживания, пункт подготовки информации", – говорится в сообщении департамента информации и массовых коммуникаций МО РФ.
В настоящее время в 60-м учебном центре, расположенном в Астраханской области, ракетчики отрабатывают практические действия на комплексе. Завершающим этапом перевооружения станут учения, после чего весь личный состав соединения вернется к месту постоянной дислокации.
В эфире радио Sputnik военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец отметил, что оружия такого класса нет ни в одной стране мира.
"Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М" даже по признанию самых яростных неприятелей России стоит в первом ряду уникального высокоточного оружия. Оружия такого класса больше нет ни в одной стране мира. Это оружие способно "попадать в колышек" не только на расстоянии пятьсот километров, но и на расстоянии, которое превышает две с половиной тысячи километров. Особенно это важно знать тем генералам, которые выстраивают целые орды натовских войск у наших западных границ. Появление "Искандера-М" в составе Западного военного округа может сыграть и уже играет очень существенную роль на европейском театре военных действий. Потому что с помощью такого оружия мы без особых проблем решим вопросы противоракетной обороны США, которые выстраивают эшелоны в Европе, сможем накрыть и другие стратегические объекты НАТО в случае реальной военной угрозы", – сказал Виктор Баранец.
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