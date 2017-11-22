Военный эксперт: "ордам" НАТО у наших границ надо вспомнить об "Искандер-М"

Ракетный комплекс Искандер-М во время демонстрационного показа военной техники на полигоне Алабино на Международном военно-техническом форуме Армия-2016

Ракетный комплекс Искандер-М во время демонстрационного показа военной техники на полигоне Алабино на Международном военно-техническом форуме Армия-2016

Минобороны подтвердило получение ОТРК "Искандер-М" Западным военным округом. Военный эксперт Виктор Баранец в эфире радио Sputnik отметил, что оружия такого класса нет больше ни у кого в мире.

Минобороны РФ подтвердило получение очередного бригадного комплекта оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М", церемония передачи прошла на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.

"На полигоне Капустин Яр состоялась торжественная церемония вручения бригадного комплекта оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер-М" личному составу ракетного соединения Западного военного округа (ЗВО)", – говорится в сообщении департамента информации и массовых коммуникаций МО РФ.

Отмечается, что это уже одиннадцатое ракетное соединение Сухопутных войск, полностью переведенное на эксплуатацию современного ракетного комплекса за последнее время.

"Личному составу ракетной бригады были переданы несколько десятков пусковых установок, транспортно-заряжающие и командно-штабные машины, техника жизнеобеспечения, регламента и технического обслуживания, пункт подготовки информации", – говорится в сообщении департамента информации и массовых коммуникаций МО РФ.

В настоящее время в 60-м учебном центре, расположенном в Астраханской области, ракетчики отрабатывают практические действия на комплексе. Завершающим этапом перевооружения станут учения, после чего весь личный состав соединения вернется к месту постоянной дислокации.

ОТРК "Искандер" предназначен для скрытной подготовки и нанесения высокоточных ракетных ударов по разным целям в оперативно-тактической глубине с гарантированной дальностью поражения от 50 до 500 км, на разных театрах военных действий, в любых условиях, в том числе, при активном противодействии противником средствами противоракетной обороны и радиоэлектронной борьбы.

В эфире радио Sputnik военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец отметил, что оружия такого класса нет ни в одной стране мира.

"Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М" даже по признанию самых яростных неприятелей России стоит в первом ряду уникального высокоточного оружия. Оружия такого класса больше нет ни в одной стране мира. Это оружие способно "попадать в колышек" не только на расстоянии пятьсот километров, но и на расстоянии, которое превышает две с половиной тысячи километров. Особенно это важно знать тем генералам, которые выстраивают целые орды натовских войск у наших западных границ. Появление "Искандера-М" в составе Западного военного округа может сыграть и уже играет очень существенную роль на европейском театре военных действий. Потому что с помощью такого оружия мы без особых проблем решим вопросы противоракетной обороны США, которые выстраивают эшелоны в Европе, сможем накрыть и другие стратегические объекты НАТО в случае реальной военной угрозы", – сказал Виктор Баранец.

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