Эксперт: в деле Ратко Младича МТБЮ доказал свою необъективность

МТБЮ приговорил экс-командующего армией боснийских сербов Ратко Младича к пожизненному заключению. Эксперт Елена Гуськова в эфире радио Sputnik прокомментировала приговор трибунала.

Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) приговорил генерала Ратко Младича к пожизненному заключению за военные преступления в Боснии. Его признали виновным по десяти из одиннадцати пунктов, в частности, по геноциду мусульман в Сребренице и захвату сотрудников ООН в Боснии и Герцеговине в 1995 году.

По обвинению в геноциде в 1992 году боснийских мусульман и хорватов 74-летнего генерала оправдали.

Младич командовал армией боснийских сербов во время вооруженного конфликта 1992-1995 годов в Боснии и Герцеговине. Первое обвинение со стороны международного правосудия против него было выдвинуто в июле 1995, спустя год Младича объявили в международный розыск. С тех пор он скрывался, в 2011 году сербские власти арестовали его и доставили в Гаагу.

Процесс по делу Младича начался в мае 2012 года. Прокуратура обвинила его в геноциде, преступлениях против человечности, нарушении законов и обычаев ведения войны. Младич вину отрицал. Заседания суда проходили 530 дней, на них выступили более 160 свидетелей обвинения и свыше 200 свидетелей защиты.

В эфире радио Sputnik руководитель Центра по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения РАН, доктор исторических наук Елена Гуськова высказала сомнения в объективности рассмотрения в МТБЮ дела Ратко Младича.

"На сегодняшний день осуждено уже 128 человек по войне в Боснии и Герцеговине. Из них 91 человек – сербы, это более 70%. Трибунал заканчивает свою работу 1 декабря, и даже уже по тем цифрам, что я привела, мы видим, что он очень необъективен. Сами адвокаты генерала Младича считают, что защита доказала невиновность по всем главным пунктам обвинения: по геноциду (мусульманской и хорватской) общин в Боснии и Герцеговине, по Сребренице, по осаде Сараево. При этом трибунал отказался обвинять генерала Младича по взрыву на улице Васы Мискина в мае 1992 года, что послужило поводом для введения санкций против Югославии. Поэтому адвокаты были уверены, что они хорошо сработали и по этому, и по другим пунктам, и доказали невиновность генерала Младича, и что его нужно освобождать. Но в связи с необъективностью трибунала можно говорить, что это очень политизированный орган", – сказала Елена Гуськова.

Одним из доказательств политизированности МТБЮ она считает то, что сотрудничество Белграда с этим трибуналом являлось одним из условий сближения Сербии и ЕС.

"Сербия еще не вступила на дорогу приближения к Евросоюзу, а условия уже были выдвинуты – выдать все руководство Республики Сербской и прежнее руководство Сербии Гаагскому трибуналу, признать независимость Косово и так далее. Это не имеет никакого отношения к тем экономическим условиям, которые предъявлялись другим странам для вступления в Евросоюз. При этом, по нашим оценкам, движение Сербии в сторону ЕС – это иллюзия и в ближайшие 20 лет Сербию туда не примут", – считает Елена Гуськова.

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