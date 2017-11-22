Политолог: не помню, чтобы после Майдана отменили хоть одно решение Киева

Конституционный суд (КС) Украины начал рассмотрение дела о соответствии конституции закона о декоммунизации, передает корреспондент РИА Новости.
Суд рассмотрит дело в форме письменных слушаний – путем оглашения и анализа материалов, собранных на предыдущих стадиях производства.
Политолог Владимир Корнилов в эфире радио Sputnik выразил скепсис в отношении независимости украинского правосудия.
"Говорить о том, что на Украине сейчас есть независимые суды, независимая судебная система, а тем более Конституционный суд, не приходится. Я вообще не помню, чтобы Конституционный суд после Майдана отменял решения, угодные нынешней власти. При этом, согласно закону о декоммунизации, неконституционному закону, прямо скажем, ни у кого это сомнений не вызывает, происходят совершенно незаконные вещи. Да, компартия обещала рассмотреть это дело в суде, и не только в конституционном, но и в других судах, но вы же понимаете, что пока нынешняя украинская власть не сменится, надежда на то, что подобные неконституционные, незаконные решения будут изменены, очень слабая", – сказал Владимир Корнилов.
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