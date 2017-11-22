Политолог: не помню, чтобы после Майдана отменили хоть одно решение Киева

На Украине начали рассмотрение дела о соответствии конституции закона о декоммунизации. Политолог Владимир Корнилов в эфире радио Sputnik оценил вероятность отмены этого закона.

Конституционный суд (КС) Украины начал рассмотрение дела о соответствии конституции закона о декоммунизации, передает корреспондент РИА Новости.

Депутаты Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционный блок" и ряда других фракций 31 мая направили в КС представление, в котором ходатайствуют оценить на соответствие конституции закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов на Украине и запрете пропаганды их символики". Авторы обращения считают, что закон противоречит конституции, в частности, нарушает ее положения о государственных гарантиях свободы политической деятельности и праве граждан на свободу мысли и слова, свободное выражение своих взглядов и убеждений.

Суд рассмотрит дело в форме письменных слушаний – путем оглашения и анализа материалов, собранных на предыдущих стадиях производства.

После окончания изучения материалов дела суд объявит о переходе к закрытой части пленарного заседания, на которой и будет принято окончательное решение по делу. Закрытая часть пленарного заседания не ограничивается во времени, однако решение должно быть вынесено не позже трехмесячного срока с момента открытия производства по делу. Окончательное решение суда будет оглашено на открытом заседании суда, анонс которого будет распространен КС дополнительно.

Политолог Владимир Корнилов в эфире радио Sputnik выразил скепсис в отношении независимости украинского правосудия.

"Говорить о том, что на Украине сейчас есть независимые суды, независимая судебная система, а тем более Конституционный суд, не приходится. Я вообще не помню, чтобы Конституционный суд после Майдана отменял решения, угодные нынешней власти. При этом, согласно закону о декоммунизации, неконституционному закону, прямо скажем, ни у кого это сомнений не вызывает, происходят совершенно незаконные вещи. Да, компартия обещала рассмотреть это дело в суде, и не только в конституционном, но и в других судах, но вы же понимаете, что пока нынешняя украинская власть не сменится, надежда на то, что подобные неконституционные, незаконные решения будут изменены, очень слабая", – сказал Владимир Корнилов.

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.



