Эксперт: в Варшаве кусают локти по поводу "Северного потока-2"

Польша подписала контракт на пять лет о поставках сжиженного природного газа из США. Эксперт Владимир Фейгин в эфире радио Sputnik напомнил о претензиях Польши к России в газовом вопросе, которые, по его мнению, связаны с несколькими факторами.

Польская нефтегазовая компания PGNiG подписала пятилетний контракт на поставку сжиженного природного газа (СПГ) из США, сообщается на сайте компании. Газ будет поставляться британской компанией Centrica с расположенного в Луизиане терминала Sabine Pass. Топливо предназначено для рынка Польши и других стран Центральной Европы. Глава PGNiG Петр Возняк объяснил сделку необходимостью повысить энергетическую безопасность региона, где "исторически доминировал российский газ".

Поставки начнутся в 2018 году. Ранее Варшава потребовала от Еврокомиссии оштрафовать "Газпром" за нарушение норм антимонопольного законодательства.

Президент Института энергетики и финансов Владимир Фейгин считает, что претензии Польши в газовом вопросе связаны с несколькими факторами.

"Энергетика Польши в значительной мере построена на угле, причем не очень качественном. Сейчас, когда идет борьба за снижение выбросов в атмосферу, Польша все время говорит о своем "особом положении", что вызывает недовольство других стран Евросоюза – они снижают свою зависимость от угля. Польша понимает, что ей предстоит такая же трансформация, она же получает большую помощь от ЕС, и там могут потребовать "переделать" энергетику. Это только одна из озабоченностей Польши. Другая связана с тем, что она построила терминал СПГ в Свиноуйсьце. Терминал этот не загружен, а надо показать, что СПГ идет. Наверное, в Варшаве надеялись на катарский газ, но он идет в Азию – так выгоднее. Теперь у Польши и с этим "головная боль". Кроме того, есть политический фактор, связанный с тем, что Польша по факту зависит от российского газа. Причем, им нужен газ в увеличенных объемах. Но они не могут все ставить на Россию, учитывая политическую карту, которую они разыгрывают, желая "дружить" с США. Но вся политика Польши и ее претензии в газовом вопросе связана с "Северным потоком-2". К этому проекту Польша не ровно дышит, а проект обходит территорию Польши. Теперь в Варшаве кусают локти", – сказал Владимир Фейгин в эфире радио Sputnik.

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