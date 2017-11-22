Военный эксперт: Британия проявила "политический идиотизм" в отношении РФ

Запретив России представить военную технику на авиасалоне "Фарнборо", Британия совершила стратегическую ошибку, считает военный эксперт Александр Жилин. Своим мнением он поделился с радио Sputnik.

Оргкомитет международного авиасалона "Фарнборо" запретил России представить на выставке свою военную технику. Как заявила РИА Новости представитель организаторов мероприятия, ограничения для российских участников продиктованы указаниями британской организации по контролю за экспортом.

По ее словам, эти меры связаны с эмбарго Евросоюза на импорт оружия и военной техники в Россию и из России.

"И мы рады приветствовать всех участников выставки, российских и других, кто выполняет эти требования", – добавила собеседница агентства. Она подчеркнула, что участие России в авиасалоне очень важно для "Фарнборо".

"На авиасалоне-2016 мы принимали значительное количество российских участников, в том числе "Ильюшин", "Иркут", "Ростех", "Сухой", "Вертолеты России", "ОАК", группу компаний "Волга – Днепр", равно как и отдельный российский павильон в зале номер 1, и ожидаем аналогичное участие России в 2018 году", – сказала собеседница агентства.

На предыдущем авиасалоне Россия также представляла только гражданскую технику.

Очередной авиасалон "Фарнборо" пройдет с 16 по 22 июля 2018 года.

Военный эксперт, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин считает, что британцы, не допуская российскую военную технику на "Фарнборо", совершают ошибку.

"По сути, мы от этой ситуации только выигрываем. Запретив нашей военной технике участвовать в выставке, англосаксы признали, что отстали навсегда. Они боятся, они не выдерживают конкурентной борьбы, поэтому применяют такие методы. И это их стратегическая ошибка. Ведь что продемонстрировали британцы – они продемонстрировали свое невежество, хамство, невоспитанность и предвзятость. И мир это видит. А нет плода слаще запретного. Если это международная выставка, как это представляется, международная площадка, то какое вы имеете право кому-либо отказывать? Это не просто нерыночные отношения, а это вопиющие действия. Это как ситуация с российскими СМИ в США – проиграли борьбу против правды, давайте будем "прессовать", закрывать и т.д. Я думаю, все, что нужно было показать, мы показали в Сирии", – сказал Александр Жилин в эфире радио Sputnik.

По его словам, на востребованности российской военной техники в мире действия Британии никак не отразятся.

"Мы могли бы показать не только, например, наши самолеты, мы могли бы представить средства обеспечения безопасности полетов и еще много чего. Но получается, что "политический идиотизм" фактически противоречит повышению безопасности полетов в мире. Ведь на этой выставке выставляются не только "крылатые машины", там целые системы представляются. Ну не хотят, что поделаешь, мы это отработаем на других площадках. Тем более что по цене и качеству мы просто идеальны. И это не "ура-патриотизм", это так и есть, и это знают все. Так что мы продолжим работать на тех рынках (вооружений), на которых работаем", – отметил военный эксперт.

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