РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Военный эксперт: Британия проявила "политический идиотизм" в отношении РФ

13:1122.11.2017
0500
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкПавильоны компаний Рособоронэкспорт и Ростех на авиационно-космическом салоне ФарнбороПавильоны компаний Рособоронэкспорт и Ростех на авиационно-космическом салоне Фарнборо
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Запретив России представить военную технику на авиасалоне "Фарнборо", Британия совершила стратегическую ошибку, считает военный эксперт Александр Жилин. Своим мнением он поделился с радио Sputnik.

Оргкомитет международного авиасалона "Фарнборо" запретил России представить на выставке свою военную технику. Как заявила РИА Новости представитель организаторов мероприятия, ограничения для российских участников продиктованы указаниями британской организации по контролю за экспортом.

По ее словам, эти меры связаны с эмбарго Евросоюза на импорт оружия и военной техники в Россию и из России.

Международный авиационно-космический салон Фарнборо-2014. День третий
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Эксперт об ограничениях для России на "Фарнборо": есть только один выход
"И мы рады приветствовать всех участников выставки, российских и других, кто выполняет эти требования", – добавила собеседница агентства. Она подчеркнула, что участие России в авиасалоне очень важно для "Фарнборо".

"На авиасалоне-2016 мы принимали значительное количество российских участников, в том числе "Ильюшин", "Иркут", "Ростех", "Сухой", "Вертолеты России", "ОАК", группу компаний "Волга – Днепр", равно как и отдельный российский павильон в зале номер 1, и ожидаем аналогичное участие России в 2018 году", – сказала собеседница агентства.

На предыдущем авиасалоне Россия также представляла только гражданскую технику.

Очередной авиасалон "Фарнборо" пройдет с 16 по 22 июля 2018 года.

Военный эксперт, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин считает, что британцы, не допуская российскую военную технику на "Фарнборо", совершают ошибку.

"По сути, мы от этой ситуации только выигрываем. Запретив нашей военной технике участвовать в выставке, англосаксы признали, что отстали навсегда. Они боятся, они не выдерживают конкурентной борьбы, поэтому применяют такие методы. И это их стратегическая ошибка. Ведь что продемонстрировали британцы – они продемонстрировали свое невежество, хамство, невоспитанность и предвзятость. И мир это видит. А нет плода слаще запретного. Если это международная выставка, как это представляется, международная площадка, то какое вы имеете право кому-либо отказывать? Это не просто нерыночные отношения, а это вопиющие действия. Это как ситуация с российскими СМИ в США – проиграли борьбу против правды, давайте будем "прессовать", закрывать и т.д. Я думаю, все, что нужно было показать, мы показали в Сирии", – сказал Александр Жилин в эфире радио Sputnik.

По его словам, на востребованности российской военной техники в мире действия Британии никак не отразятся.

"Мы могли бы показать не только, например, наши самолеты, мы могли бы представить средства обеспечения безопасности полетов и еще много чего. Но получается, что "политический идиотизм" фактически противоречит повышению безопасности полетов в мире. Ведь на этой выставке выставляются не только "крылатые машины", там целые системы представляются. Ну не хотят, что поделаешь, мы это отработаем на других площадках. Тем более что по цене и качеству мы просто идеальны. И это не "ура-патриотизм", это так и есть, и это знают все. Так что мы продолжим работать на тех рынках (вооружений), на которых работаем", – отметил военный эксперт.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

Комментировать
Сказано в эфире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена