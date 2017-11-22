Галихин о кончине Хворостовского: погасла огромная русская оперная звезда

Оперный певец Дмитрий Хворостовский скончался на 56-м году жизни после продолжительной болезни. Солист Оперного театра Московской консерватории Дмитрий Галихин в эфире радио Sputnik поделился своими чувствами в связи с трагической новостью.

Семья оперного певца Дмитрия Хворостовского подтвердила информацию о его кончине на его официальной странице в социальной сети Facebook.

Ранее певец Дмитрий Маликов сообщил РИА Новости, что Хворостовский умер рано утром в Лондоне.

"От лица семьи Хворостовских мы с тяжелым сердцем объявляем о кончине Дмитрия Хворостовского, любимого оперного баритона, мужа, отца, сына и друга, в возрасте 55 лет", – говорится в сообщении.

Отмечается, что после двух с половиной лет борьбы с раком мозга Хворостовский мирно умер утром в среду, окруженный членами своей семьи в Лондоне. "Пусть тепло его голоса и его дух всегда будут с нами", – сказано в сообщении.

Хворостовский скончался на 56-м году жизни после продолжительной болезни. В конце июня 2015 года певец объявил, что страдает от опухоли мозга.

Вклад, который внес Дмитрий Хворостовский в оперное искусство, неизмерим, сказал в эфире радио Sputnik солист Оперного театра Московской консерватории Дмитрий Галихин.

"Для всех нас это огромная потеря, а для меня это не то, что потеря какого-то ориентира – это полное опустошение. Мы все знали, что Дима болеет, что он борется, и мы надеялись. Каждый человек в глубине души надеется… Погасла звезда – огромная оперная звезда. Наша, русская, настоящая звезда. Его наследие останется и будет еще долго-долго жить. Это потеря родного человека для каждого из нас. Вклад, который он внес в русское оперное искусство – он огромный, неизмеримый. И то, что наши потомки будут слушать музыку, музыку российских композиторов – это, в том числе, заслуга Дмитрия Хворостовского. Мы никогда не забудем его имя", – сказал Дмитрий Галихин.

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