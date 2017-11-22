Эксперт прокомментировал ситуацию с расследованием гибели польского Ту-154

Минобороны Польши обвинило расследовавшую падение Ту-154 комиссию в подлоге. Политолог Владимир Новиков в эфире радио Sputnik высказал предположение, какие цели преследует польское министерство, выдвигая подобные обвинения.

Минобороны Польши считает, что члены "комиссии Миллера", расследовавшие крушение самолета Ту-154 президента Леха Качиньского, в ходе своей работы совершили преступление и "несут ответственность за введение в заблуждение". Министерство уведомило об этом генпрокуратуру, заявил министр обороны Антони Мачеревич.

"Минобороны подало заявление в прокуратуру о возможности совершения преступления некоторыми лицами из государственной комиссии по расследованию авиационных происшествий, которой руководил Ежи Миллер", – сказал Мачеревич вечером во вторник в эфире телеканала "Республика"

Министр пояснил, что комиссия Миллера, по мнению его ведомства, "несет ответственность за введение в заблуждение, по крайней мере, в четырех вопросах".

В частности, по его словам, речь идет о присутствии в кабине пилотов во время посадки главнокомандующего ВВС Польши генерала Анджея Бласика. По словам Мачеревича, члены комиссии провели три совещания, на которых "пытались создать ложное впечатление, что Бласик был в кабине самолета".

Ранее сообщалось, что данные расшифровки "черных ящиков" полностью подтверждают, что в кабине пилотов самолета до момента авиакатастрофы находился Бласик, который, предположительно, оказал давление на экипаж.

Политолог Владимир Новиков в эфире радио Sputnik выразил предположение, с чем связаны обвинения со стороны польского Минобороны в адрес расследовавшей гибель Ту-154 комиссии.

"На самом деле тут есть два момента. Первый момент связан с тем, что, если верить официальным данным расследования, фактически сам господин Качиньский и некоторая часть его окружения виноваты в том, что произошло. Это их лихачество, их давление на экипаж привели к тому, что самолет упал и взорвался, в результате чего погиб не только президент Польши, но и значительная часть командования Вооруженных сил и т.д. Поэтому, конечно, если сейчас сказать, что была диверсия, а не сами они виноваты, то, понятно, что таким образом снимается вина с Качиньского, происходит некая его политическая реабилитация. Во-вторых, как мне кажется, отдельные польские круги, пользуясь атмосферой ухудшения отношений между Россией и Западом, пытаются что-то на этом выиграть за счет темы якобы "русской диверсии"", – сказал Владимир Новиков.

Самолет Ту-154 Леха Качиньского в 2010 году потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли. Межгосударственный авиационный комитет в 2011 году обнародовал окончательный отчет о результатах технического расследования, согласно которому непосредственной причиной крушения самолета признано решение летчиков не уходить на запасной аэродром, а системными причинами – недостатки в обеспечении полета и подготовке команды.

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