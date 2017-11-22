Юрист: ситуация с Керимовым во Франции – первый и очень громкий "звонок"

Срок задержания российскому сенатору Сулейману Керимову во Франции продлен на сутки. В эфире радио Sputnik адвокат Янис Юкша выразил мнение, что Керимова французская сторона дискредитирует намерено.

Задержанный во Франции российский сенатор Сулейман Керимов находился в стране без дипломатического паспорта, сообщил РИА Новости источник в аппарате Совета Федерации.

© РИА Новости / Григорий Сысоев Перейти в фотобанк Член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Республики Дагестан Сулейман Керимов на заседании Совета Федерации РФ. 19 июля 2017

"Дипломатический паспорт может быть выдан сенатору только в случае приказа о направлении его в служебную командировку. Такого приказа не было", – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что диппаспорта сенаторов хранятся в специальном отделе верхней палаты.

Ранее источник в комитете Совфеда по регламенту рассказал, что Керимов был во Франции по личным делам.

Сенатора задержали в аэропорту Ниццы 20 ноября и доставили в полицейский участок. По одним неофициальным данным, Керимова подозревают в уклонении от уплаты налогов, по другим – в отмывании денег. По данным источника РИА Новости, сенатор обвинения не признал.

Дипломаты добиваются его освобождения. МИД уже уведомил французскую сторону о том, что Керимов пользуется дипломатическим иммунитетом.

Сулейман Керимов – член Совфеда от Дагестана. Занимается бизнесом, контролирует инвестиционный холдинг "Нафта Москва". Он занимает 21-ю строчку в рейтинге богатейших предпринимателей по версии журнала Forbes.

В эфире радио Sputnik адвокат Янис Юкша выразил мнение, что Керимова намеренно дискредитируют.

"Это событие укладывается в ряд многих событий по дискредитации России в целом, определенным нападкам в сторону российских граждан и, в частности, должностных лиц. Данный гражданин обличен дипломатической неприкосновенностью. Член Совета Федерации имеет статус, который не дает возможности для проведения подобных задержаний, действий против данного лица без согласия российского государства. К Керимову предъявляются претензии о якобы неуплате налогов или в отмывании денежных средств. Данное обвинение на сегодняшний день не доказано и, на мой взгляд, абсолютно пустое. Все это укладывается в рамки общих тенденций", – сказал Янис Юкша.

По его мнению, против российских граждан, имеющих недвижимость и счета за рубежом, могут осуществляться провокации.

"Видимо, российским предпринимателям дали время решить: с кем они. Человек, который имеет имущество за рубежом и хранит денежные средства в иностранных юрисдикциях, имеет высокую степень уязвимости – всегда можно найти способы его интересы "прищемить", арестовав счета и прочее, и задавая различные вопросы. Существует желание предъявить претензии всем российским богатым лицам и задать вопрос: готовы ли они поддержать оппозицию на выборах или они будут поддерживать действующую власть. Считаю, что раздался первый и очень громкий звонок, который имеет показательный смысл: несмотря на дипломатический статус и возможности человека, ему можно легко предъявить претензии. Время задуматься нашим гражданам, в безопасности ли они, находясь в иностранных юрисдикциях", – считает адвокат.

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