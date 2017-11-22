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Николай Азаров: партии на Украине – это "40 оттенков коричневого"

11:2322.11.2017
(обновлено: 11:32 22.11.2017)
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© радио SputnikБывший премьер-министр Украины Николай АзаровБывший премьер-министр Украины Николай Азаров
© радио Sputnik
На Украине 21 ноября отметили День достоинства и свободы. Его учредили по случаю начала "революции достоинства". Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в эксклюзивном интервью радио Sputnik рассказал, к чему пришла Украина за четыре года.

Исполнилось четыре года с тех пор, как правительство Украины во главе с Николаем Азаровым приняло решение приостановить подготовку к подписанию соглашения об ассоциации с ЕС. В день, когда это произошло – 21 ноября 2013 года –  главная киевская площадь, майдан Незалежности, была занята сторонниками евроинтеграции. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Результатом столкновений, в ходе которых оппозиция неоднократно применяла огнестрельное оружие и "коктейли Молотова", стали десятки человеческих жертв с обеих сторон. Сейчас эту дату на Украине отмечают как День достоинства и свободы.

Площадь Независимости в Киеве. Февраль 2014
© РИА Новости / Андрей Стенин
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О том, к чему страна пришла за четыре года с момента начала противостояния, в эксклюзивном интервью радио Sputnik рассказал непосредственный участник тех событий, премьер-министр Украины в 2010-2014 годах Николай Азаров:

"Да, есть люди, которым за последние три года стало легче жить на Украине. Это выгодоприобретатели, которые раньше были никем. Майдан всю пену, весь мусор поднял на вершину государственного правления. Кто-то из них стал депутатом, стал откровенно вымогать деньги, как, например, господин Мосийчук. Кто-то стал министром, как Аваков – мелкий жулик сейчас командует боевиками. Порошенко – какой-то бизнесмен, сейчас президент, миллиардер. Режим не думает об экономике, но умеет поддерживать тех, кто может силой оружия заставить народ бояться. Это "добробаты", участники АТО – их 250 тысяч. Им выделяют различные льготы, гектары земли, увеличенные пенсии, бесплатный проезд. То есть существует определенная часть людей, которых режим подкармливает. Они готовы избивать, убивать, расстреливать, что они и делают. Режим активно использует тактику запугивания. Подавляющая масса людей страдает", – сказал Николай Азаров.

Бывший украинский премьер подчеркнул, что на Западе сознательно не принимают во внимание факты, которые свидетельствуют против действующей на Украине власти, а главная цель – атака на Россию.

"Несколько дней назад итальянский телеканал показал фильм: режиссер заснял интервью с людьми, которые, выполняя приказы организаторов Майдана, расстреливали людей на Майдане. Погибли 128 человек. Эти люди были убиты выстрелами в спину, в грудь, стрельба велась со здания консерватории, из отеля "Украина", которые находились под исключительным контролем охраны Майдана во главе с Парубием и Пашинским. Что еще надо, чтобы так называемые цивилизованные демократические западные правительства прекратили поддержку этой хунты? Несколько дней назад один из лидеров нацистской организации С14 (запрещена в РФ – ред.) выступил с заявлением, что в канун событий в Одессе, когда боевики Майдана сожгли живьем более 100 человек, им поручил это сделать Совет Безопасности Украины.  Какие еще нужны данные для международного расследования? Когда факты на руках, а все молчат. Мы в очередной раз убеждаемся, что никакой морали, никаких общемировых ценностей не существует, существуют только интересы государств. В интересах крупных государств Украина – разменная пешка. Главная атака идет на Российскую Федерацию", – отметил экс-премьер Украины.

Активисты с украинским флагом на площади Независимости в Киеве
© AFP 2017 / Sergei Supinsky
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Николай Азаров также назвал условия, при которых возможно улучшение социально-экономической ситуации на Украине.

"Условия очень простые: денацификация – нужно демилитаризировать, разоружить все незаконные формирования, установить в стране законность, конституционный порядок. Сейчас банды терроризируют предприятия, бизнес, занимаются рейдерством. Развалена система правоохранительных органов, судов, власть занимается только обогащением. Необходимо создать условия для нормальной жизни. Например, гарантам Минских соглашений принять решение об установлении переходного периода, создать временное правительство. Ведь все нормальные демократические приемы формирования правительства в данном случае на Украине невозможны. Нужно силой создавать техническое правительство, которое занялось бы наведением элементарного порядка. А сейчас на Украине сложилась такая ситуация, когда внутри нет политических сил, которые смогли бы вернуть страну на нормальный путь развития. Политические партии – это "40 оттенков коричневого". Они все нацисты, националисты, русофобы. Но как показывает опыт, безнадежных ситуаций не бывает. Все зависит от того, насколько этот режим будут поддерживать извне американцы и европейцы. Как только режим окажется в изоляции, дело сойдет на нет", – считает Николай Азаров.

Николай Азаров: партии на Украине – это "40 оттенков коричневого"
Слушайте полную версию интервью: 

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