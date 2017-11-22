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Эксперт: в Европе "корректируют" историю направо и налево

10:5822.11.2017
(обновлено: 11:03 22.11.2017)
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© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкПамятник маршалу Коневу в ПрагеПамятник маршалу Коневу в Праге
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Жители Праги выступили против "корректировки" памятника маршалу Коневу. В эфире радио Sputnik Александр Безбородов обратил внимание на активные попытки европейских политиков сфальсифицировать историю.

В Праге прошел митинг, посвященный 120-летию со дня рождения маршала Ивана Конева. На митинг пришли более сотни жителей города и ряд известных политиков. Они призвали власти района Прага-6 не портить памятник маршалу никакими дополнительными надписями и чтить подвиг воинов Красной Армии, освободивших Чехословакию от фашизма в 1945 году.

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Ранее представители администрации района заявили, что скорректируют надпись на монументе. По их мнению, там должны быть указаны не только заслуги Конева в освобождении Праги от фашистов, но и то, что именно возглавляемые маршалом войска жестоко подавили в 1956 году восстание в Венгрии. Староста района Олдржих Коларж написал письмо в посольство России, в котором заявил, что сейчас памятник не отвечает реальной ситуации. Он потребовал убрать его с площади Интербригад, например, на территорию диппредставительства.

"Подобные предложения – это подлинный вандализм, вторжение в историю, попытки исказить ее задним числом. Они свидетельствуют лишь о том, что, следуя новомодному политическому курсу, некоторые люди в Чехии стремятся забыть о том, кто освободил их от "коричневой чумы", посеять семена недопонимания и недомолвок в отношениях с народом России", – заявил РИА Новости первый замглавы Компартии Чехии и Моравии Йозеф Скала.

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Подобные мысли высказали в своих выступлениях на митинге ряд известных политиков. Так, председатель Чешского союза борцов за свободу Ярослав Водичка напомнил, что 140 тысяч бойцов Красной Армии погибли во время освобождения Чехословакии.

Участники митинга призвали власти района не допустить варварского обращения с памятником, еще раз напомнили о вкладе возглавляемых Коневым воинских частей в освобождение чешской столицы.

Как отметил в эфире радио Sputnik доктор исторических наук, первый проректор по учебной работе РГГУ, директор Историко-архивного института РГГУ Александр Безбородов, европейские политики фальсифицируют историю очень активно.

"Попытка таких "корректировок" характерна сейчас для новейшей европейской истории. История корректируется налево и направо: в учебниках, в монументальном искусстве, в СМИ. И эта тенденция особенно характерна для событий Второй мировой войны. Здесь наблюдается огромное желание принизить роль не только Советского Союза, но и конкретно каждого полководца. При этом нарушается принцип историзма. Маршал Конев освобождал Чехословакию в 1945 году, по этому поводу сооружен памятник. Что касается событий в Венгрии – это другая история, послевоенная история. И связана она была с тем, что в наших солдат, в солдат Венгерской народной армии в 1956 году люди, которые выражали свое несогласие, стреляли. Для того чтобы прекратить кровопролитие, был задействован наш контингент войск центральной группы. Поэтому антиисторично смешивать эти два события. Они связаны только в умах политиков, которые сейчас активно фальсифицируют историю советско-восточноевропейских отношений. Но они наносят и огромный вред отношениям между Россией и Чехией, Россией и Венгрией. Эта возня вокруг памятника может нанести им урон", – сказал Александр Безбородов.

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