Эксперт: в Европе "корректируют" историю направо и налево

В Праге прошел митинг, посвященный 120-летию со дня рождения маршала Ивана Конева. На митинг пришли более сотни жителей города и ряд известных политиков. Они призвали власти района Прага-6 не портить памятник маршалу никакими дополнительными надписями и чтить подвиг воинов Красной Армии, освободивших Чехословакию от фашизма в 1945 году.
"Подобные предложения – это подлинный вандализм, вторжение в историю, попытки исказить ее задним числом. Они свидетельствуют лишь о том, что, следуя новомодному политическому курсу, некоторые люди в Чехии стремятся забыть о том, кто освободил их от "коричневой чумы", посеять семена недопонимания и недомолвок в отношениях с народом России", – заявил РИА Новости первый замглавы Компартии Чехии и Моравии Йозеф Скала.
Участники митинга призвали власти района не допустить варварского обращения с памятником, еще раз напомнили о вкладе возглавляемых Коневым воинских частей в освобождение чешской столицы.
Как отметил в эфире радио Sputnik доктор исторических наук, первый проректор по учебной работе РГГУ, директор Историко-архивного института РГГУ Александр Безбородов, европейские политики фальсифицируют историю очень активно.
"Попытка таких "корректировок" характерна сейчас для новейшей европейской истории. История корректируется налево и направо: в учебниках, в монументальном искусстве, в СМИ. И эта тенденция особенно характерна для событий Второй мировой войны. Здесь наблюдается огромное желание принизить роль не только Советского Союза, но и конкретно каждого полководца. При этом нарушается принцип историзма. Маршал Конев освобождал Чехословакию в 1945 году, по этому поводу сооружен памятник. Что касается событий в Венгрии – это другая история, послевоенная история. И связана она была с тем, что в наших солдат, в солдат Венгерской народной армии в 1956 году люди, которые выражали свое несогласие, стреляли. Для того чтобы прекратить кровопролитие, был задействован наш контингент войск центральной группы. Поэтому антиисторично смешивать эти два события. Они связаны только в умах политиков, которые сейчас активно фальсифицируют историю советско-восточноевропейских отношений. Но они наносят и огромный вред отношениям между Россией и Чехией, Россией и Венгрией. Эта возня вокруг памятника может нанести им урон", – сказал Александр Безбородов.
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