Мнение: пошлины США на импорт стали из РФ – недобросовестная конкуренция

США введут антидемпинговые пошлины на импорт стали из России. Политолог Владимир Оленченко в эфире радио Sputnik выразил мнение, что эти меры необоснованно ущемляют российские интересы.

США введут антидемпинговые пошлины на стальную катанку, произведенную в России, Белоруссии и ОАЭ, сообщает американское министерство торговли. Как утверждает ведомство, эти страны занижают стоимость катанки из углеродистой и легированной стали.

Минторг намерен дать Службе таможенной и пограничной охраны США указание ввести пошлины на этот вид товара. Сбор составит 280,02% для импорта из Белоруссии, 436,8-756,93% из России и 84,1% из ОАЭ.

Пошлина в размере 756,93% будет взиматься с продукции Абинского электрометаллургического завода и НЛМК-Урал, 436,8% — с остальных российских производителей. Новые меры начнут применять задним числом, с 5 сентября 2017 года.

При этом окончательное решение примет комиссия США по международной торговле, если установит вред для национальной экономики либо опасность его причинения.

С начала президентства Дональда Трампа, выступающего за защиту американских производителей, минторг ввел 77 антидемпинговых и компенсационных пошлин — на 61% больше, чем в 2016 году.

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН, политолог Владимир Оленченко в эфире радио Sputnik высказал мнение, что эти меры необоснованно ущемляют российские интересы.

"Безусловно, принятые меры – это ущемление российских интересов мерами, которые нельзя отнести к механизмам добросовестной конкуренции. Бороться надо, механизм есть. И Россия, и США являются членами ВТО. Эта организация как раз и призвана регулировать, нейтрализовать необоснованные меры нарушения конкуренции. А обоснованы они только тем, что Дональд Трамп во время предвыборной кампании обещал перенести производство — то, которое было за рубежом — в страну, а себестоимость сталеплавильной промышленности в США значительно выше, чем в других странах. То, что США планируют принять такие же меры и в отношении Белоруссии и ОАЭ, не должно нас расхолаживать. Реагировать нужно, требуя разъяснений и добиваясь того, чтобы права российских сталеплавильщиков на американском рынке не ущемлялись", — сказал Владимир Оленченко.

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