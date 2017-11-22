Мнение: пошлины США на импорт стали из РФ – недобросовестная конкуренция

США введут антидемпинговые пошлины на стальную катанку, произведенную в России, Белоруссии и ОАЭ, сообщает американское министерство торговли. Как утверждает ведомство, эти страны занижают стоимость катанки из углеродистой и легированной стали.
Пошлина в размере 756,93% будет взиматься с продукции Абинского электрометаллургического завода и НЛМК-Урал, 436,8% — с остальных российских производителей. Новые меры начнут применять задним числом, с 5 сентября 2017 года.
При этом окончательное решение примет комиссия США по международной торговле, если установит вред для национальной экономики либо опасность его причинения.
Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН, политолог Владимир Оленченко в эфире радио Sputnik высказал мнение, что эти меры необоснованно ущемляют российские интересы.
"Безусловно, принятые меры – это ущемление российских интересов мерами, которые нельзя отнести к механизмам добросовестной конкуренции. Бороться надо, механизм есть. И Россия, и США являются членами ВТО. Эта организация как раз и призвана регулировать, нейтрализовать необоснованные меры нарушения конкуренции. А обоснованы они только тем, что Дональд Трамп во время предвыборной кампании обещал перенести производство — то, которое было за рубежом — в страну, а себестоимость сталеплавильной промышленности в США значительно выше, чем в других странах. То, что США планируют принять такие же меры и в отношении Белоруссии и ОАЭ, не должно нас расхолаживать. Реагировать нужно, требуя разъяснений и добиваясь того, чтобы права российских сталеплавильщиков на американском рынке не ущемлялись", — сказал Владимир Оленченко.
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